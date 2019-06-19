Hadi ipucu 19 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Antimon elementinin simgesi nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 19 HAZİRAN CEVABI: SB

Antimon, periyodik tablonun 5-A grubunda yer alan element. Simgesi Sb dir. Periyodik tablonun 51. elementidir. Atom numarası 51'dir. Erime noktası 630, kaynama noktası ise 1380 derecedir.

Doğal antimon sülfürden elde edilir. Metale benzeyen, kırılabilen ve kolayca toz durumuna getirilebilen gümüş beyazı renginde bir katıdır. Antimon türevleri tıpta balgam söktürücü olarak kullanılır.Kimyada da alaşımlarda kullanılır. Organik tuzları layşmaniyoz ve bilharzyoz hastalığının tedavisinde etkili maddelerdir.

Sıvı antimon dondurulduğu zaman donmuş antimonun ortasında yıldız gibi bir şekil çıkar.

Türkiye'de Balıkesir, Gediz-Hisarcık arası, Simav-Tavşanlı arası, Bursa, Sivas, İzmir'in Beydağ İlçesi Halıköy mahallesinde, ve Tokat'ta çıkarılır. Cephane yapımında, cam ve seramik sanayinde ve renklendirmede kullanılır.

Dünya üzerinde akü yapımında hammadde olarak kullanılmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde n-tipi yarıiletken yapımında silikonu katkılamak (doping) için kullanılmaktadır.