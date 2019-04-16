Hadi ipucu 16 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Türkiye’de okul çağına gelen çocukların yüzde kaçı eğitim alamamaktadır? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 16 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 16 NİSAN CEVABI: YÜZDE 8,5

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın amacı

TEGV amacını “7-16 yaş arası çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamak” olarak ortaya koymuştur.

Bu amaçla özgün eğitim programları geliştirir ve bu programları ülkenin çeşitli yerlerinde kurduğu “eğitim Parkları”, “Öğrenim Birimleri”, “Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri”, “İl Temsilcilikleri” ve “Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü” kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirir. Vakıf tamamen gönüllülük esasına göre çalışmaktadır.