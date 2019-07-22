O hastalara müdahale edecek hekimleri Bakanlık belirleyecek!

Hadi 22 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak, "Bugünkü ipucumuz Hepsiburada ile yurtdışından alışveriş dönemi ile ilgili sevgili hadiciler. Hepsiburada'da artık yurtdışından binlerce ürüne, ekstra kargo ücreti ödemeden sahip olabileceğiniz hizmet hangisidir sizce?" sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 22 Temmuz sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU CEVABI 22 TEMMUZ

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu yayınlandı. Yapılan duyuru ise

Hadi ipucu bu akşam 20.30'da

Ödül ise henüz belli olmadı.

HADİ İPUCU SORUSU 22 TEMMUZ CEVABI: HEPSİ YURT DIŞINDAN

Hepsiburada’da artık yurt dışından binlerce ürüne, sizin adınıza tamamlayacağımız gümrük işlemleri de dahil güvenilir teslimat çözümlerimizle ulaşabilirsiniz. Üstelik hiçbir ekstra kargo ücreti ödemeden!