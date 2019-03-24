Hadi Ailece ipucu 24 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Dünya Su Günü 2019 yılı teması nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 19.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 24 Mart sorusu ve cevabı...

HADİ AİLECE İPUCU SORUSU 24 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 19.30'de

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 24 MART CEVABI: HEDEF: "KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAMAK"

Dünya Su Günü

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini "Dünya Su Günü" olarak ilan etti.

İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.

Her üç yılda bir toplanan ve 2009'da İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular.