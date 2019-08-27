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Hadi ipucu 27 Ağustos: "Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın / Ben de gülemedim …" sözleri nasıl devam eder? 20.30 Hadi sorusu

Hadi ipucu 27 Ağustos sorusu ve cevabı yayınlandı. Bu akşam 20.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, "Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın / Ben de gülemedim …" sözleri nasıl devam eder? oldu. Hadiciler, Hadi 20.30 ipucu cevabı ile bir adım önde olacak. İşte, 27 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 27 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; "Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın / Ben de gülemedim …" sözleri nasıl devam eder? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 27 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 27 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 27 AĞUSTOS CEVABI: YALAN DÜNYADA

Neşet Ertaş Yalan Dünya sözleri:

Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?
Bende gülemedim; Yalan Dünyada.
Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?
Ömrümü boş yere çalan Dünyada.

Ah yalan Dünyada, yalan Dünyada,
Yalandan yüzüme, gülen Dünyada...
Sen ağladın canım ben ise yandım.
Dünyayı gönlümce olacak sandım.

Boş yere aldandım, boş yere kandım.
İrengi gözümde solan Dünyada.
Ah yalan Dünyada, Yalan Dünyada,
Yalandan yüzüme gülen Dünyada...

Bilirim sevdiğim kusurun yoğdu.
Sana karşı benim hayalim çoğdu.
Felek bulut oldu, üstüme yağdı.
Yaşları gözüme dolan Dünyada,

Ah yalan dünyada yalan Dünyada
Yalandan yüzüme gülen Dünyada...
Ne yemek, ne içmek, ne tadım kaldı.
Garip bülbül gibi; feryadım kaldı.

Alamadım eyvah muradım kaldı.
Ben gidip ellere kalan Dünyada
Ah yalan Dünyada, yalan Dünyada
Yalandan yüzüme, gülen Dünyada...

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