Hadi ipucu sorusu 27 Aralık Perşembe günü alışılanın aksine Instagram üzerinden değil Facebook üzerinden paylaşıldı. Zira bir süredir yarışmacılar Instagram'da hadi ipucu sorusunun paylaşıldığı sayfaya ulaşamıyor mud. Hatta bu nedenle "Hadi kaldırıldı mı?" "Hadi iptal mi edildi?" tarzında sorular sorulmaya başlandı. Peki; Hadi ipucu sorusu ne? İşte cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 27 ARALIK

Hadi ipucu sorusu Facebok üzerinden yayınlandı!

Hadi ipucu sorusu 27 Aralık:

Kahramanları arasında olağanüstü şahıs ve yaratıkların bulunduğu ve gerçek dışı olayları konu alan anlatı türüne masal ismi veriliyor. Bugün ipucu da masal okumayı ve masal dinlemeyi seven hadiciler için geliyor. Bakalım, insanları aldatarak yoksul efendisi için zenginlik ve saygınlık elde etme peşinde koşan masal kahramanının ismini doğru bilebilecek misin?

HADİ İPUCU CEVABI: ÇİZMELİ KEDİ

ÇİZMELİ KEDİ MASALI

“Beni dinleyin!” diye bağırmış. “Kral bu yöne doğru geliyor. Size bu tarlaların kime ait olduğunu sorarsa ona efendim Marki’ye ait olduğunu söyleyeceksiniz. Yoksa sizi dilim dilim doğrattırırım!” Sonra Çizmeli Kedi bir süre daha koşmuş ve büyük bir tarlada buğday biçen adamlara rastlamış. Aynı şeyi onlara da söylemiş. Sonra tekrar koşmuş ve her rast geldiği insana aynı şeyleri tekrarlamış. Derken Dev ’in şatosuna varmış.

Kral’ın Faytonu Çizmeli Kedi’nin geçtiği yerlerden geçerken Kral her rast geldiği insana, “Bu tarlalar kime ait?” diye soruyormuş. Her defasında da aynı cevabı alıyormuş. Kral, Marki’nin bu kadar çok toprağa sahip olmasına şaşırmış. (Çizmeli Kedi ’nin sahibi de öyle!) O sırada Çizmeli Kedi Dev’in şatosunda başka bir işler çevirmekle meşgulmüş. “Dev,” demiş Çizmeli Kedi, Dev’in nefesinin kokusundan iğrendiğini gizlemeye çalışarak. “Senin aynı zamanda müthiş bir sihirbazlık gücünün olduğunu söylüyorlar, doğru mu?” “Öyle diyorlarsa, öyledir,” demiş Dev alçakgönüllülükle. “Örneğin, istersen hemen bir aslana dönüşebildiğini söylüyorlar,” demiş Çizmeli Kedi.

Bunu söyler söylemez Dev hemen kendini bir aslana dönüştürüvermiş. Çizmeli Kedi kendini dolabın üzerine zor atmış. Dev tekrar eski haline dönünce dolaptan aşağı inmiş. “Mükemmel!” demiş Çizmeli Kedi. “Ama fare gibi küçük bir şeye dönüşmek senin gibi cüsseli biri için imkânsız olmalı!” “İmkânsız mı?” diye gülmüş Dev.

“Benim yapamadığım şey yoktur!” Dev bir anda fareye dönüşmüş, Çizmeli Kedi de onu hemen yutmuş. Derken Kral, Dev’in şatosuna varmış. Şatonun artık kime ait olduğunu tahmin etmişsinizdir herhalde! Çizmeli Kedi Kral’ın faytonunu şatonun yolunda karşılamış. “Bu taraftan gelin,” demiş. “Sizi bir ziyafet bekliyor.” (Dev o gün birkaç arkadaşına bir ziyafet vermeyi planladığı için yemeklerle donatılmış büyük bir masa hazır bekliyormuş!”) O gün sonunda Çizmeli Kedi’nin sahibi marki Prenses’le nişanlanmış. Bir hafta sonra da evlenmişler. Çizmeli Kedi’ye ne mi olmuş? Dokuz canından dokuzunu da sefa içinde sürmüş ve bir daha da fare avlamasına gerek kalmamış...

