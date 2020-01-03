Hadi ipucu 3 Ocak sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Kömür gibi fosil yakıtlardan elde edilen ısıyla elektrik üreten santrallere ne denir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 3 Ocak sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 3 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 3 OCAK CEVABI: TERMİK