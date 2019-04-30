Hadi ipucu 30 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Amélie ve Goodbye Lenin müzikleriyle tanınan besteci kimdir?sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 30 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 30 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 30 NİSAN CEVABI: YANN TIERSEN

Yann Tiersen (d. 23 Haziran 1970, Brest),deneysel, minimalist Fransız müzisyen, multi-enstrümantalist. Eserlerinde genellikle piyano, akordeon, keman ve ailesi, gitar kullanır. Bunların dışında toy piyano, carillon, banjo, mandolin, harpsikord, vibrafon, basgitar ve melodika enstrumanlarını çalmakta ve müziğine yerleştirmektedir.

Eleştirmenler kendisini Erik Satie, Nino Rota ve the Penguin Café Orchestra gibi isimlerle bir arada anarlar. Pek çok ödül kazanan soundtrackalbümleri dahil tüm albümleri BMG Music Publishing tarafından çıkarılmıştır.