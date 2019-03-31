Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 31 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı Instagram'dan yayınlandı. "Bugün size dünya tarihinde önemli roller oynamış Osmanlı padişahlarının görev yaptığı ilimizi soruyoruz sevgili hadiciler. Osmanlı zamanında, devlet yönetimi için şehzadeler buraya gönderilir ve burada eğitim görmeleri sağlanırmış. 12 Şehzadeye ev sahipliği yapan bu ilimiz "Şehzadeler Diyarı" olarak da anılıyor desek?" şeklinde soruldu. Hadi 20.30'da oynanacak. İşte Hadi ipucu cevabı

HADİ İPUCU CEVABI

31 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: AMASYA



HADİ İPUCU SORUSU: ŞEHZADELER DİYARI HANGİ İLİMİZDİR?

Osmanlı döneminde ise Şehzadelerin genç yaşta devlet idaresini öğrenmek için atandıkları önemli bir sancaktı. Osmanlı döneminden günümüze çok sayıda camii, medrese ve cumbalı evler kalmıştır. Sultan Bayazid II külliyesi en önde gelen Osmanlı eseridir. Ayrıca yerel olarak “Yalı Boyu” denilen, Yeşil Irmağın kenarına adeta birer mimari hazine gibi dizilmiş cumbalı Osmanlı evleri Amasya’yı görülmesi, gezilmesi gereken yerlerin başına taşıyor. Bu konaklardan Hazeranlar Konağı restore edilerek Etnoğrafya müzesine çevrilmiştir. Yalı Boyu Osmanlı dönemi evlerin bazıları, günümüzde güzel butik otellere ve restorant, kafelere çevrilmiştir. Yeşil ırmak boyunca güzel bir yürüyüşü tavsiye ederim. Yürüyüş yolu boyunca, yolu Amasya’dan geçmiş ne kadar şehzade ve padişah varsa büstlerini görebilirsiniz. Elinde cep telefonu ile selfi çeken şehzade heykeli ise şehrin mizah anlayışının zirvesi sayılır. Bu arada meşhur coğrafyacı ve Geografika’nın yazarı Romalı M.Ö. 1. Yüzyıl gezgini Strabon’u da unutmamak gerek. Amasyalılar hemşehrileri olan Strabon’u da unutmamış ve Osmanlı şehzadelerinin yanına bir heykeli dikmişlerdir.

31 MART HADİ İPUCU CEVABI INSTAGRAM'DAN YAYINLANMIŞTIRE