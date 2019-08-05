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Hadi ipucu 5 Ağustos: İnternet alışverişlerinde birden çok kredi kartıyla ödeme yapabildiğiniz özellik hangisidir? 12.30 Hadi sorusu

Hadi ipucu 5 Ağustos sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün 12.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, " İnternet alışverişlerinde birden çok kredi kartıyla ödeme yapabildiğiniz özellik hangisidir? " oldu. Hadiciler, Hadi 12.30 ipucu cevabı ile bir adım önde olacak. İşte, 5 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 5 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; İnternet alışverişlerinde birden çok kredi kartıyla ödeme yapabildiğiniz özellik hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 5 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 5 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 5 AĞUSTOS CEVABI: ÇOKLU KREDİ KARTI

Çoklu Kredi Kartı ile Ödeme nedir?

Ödemenizi istediğiniz tutarlarda bölerek iki kredi kartı ile tamamlayabileceğiniz Hepsiburada’nın yeni ödeme seçeneğidir.

Hangi durumlarda kullanılabilir?

  • Limit hatası aldıysanız veya limitinizin yetmeyeceğini düşünüyorsanız, diğer kredi kartınızı da kullanarak yeterli limite ulaşabilir ve ödemenizi yapabilirsiniz.

    Örneğin; 1.000 TL ve 500 TL limitli 2 farklı kredi kartını birleştirerek 1.500 TL’lik bir ödeme için kullanabilirsiniz.

  • Tek kredi kartınız varsa üzülmeyin, sipariş tutarınızı sevdiklerinizle ortaklaşa da ödeyebilirsiniz.

    Örneğin; 1.000 TL tutarındaki bir siparişinizin 750 TL’sini kendi kredi kartınızdan, kalan 250 TL’sini arkadaşınıza veya ailenizden birine ait kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.

  • Farklı kredi kartlarınızla yeni puanlar (Bonus, MaxiPuan vb.) kazanabilirsiniz.

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