Hadi ipucu 5 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; İnternet alışverişlerinde birden çok kredi kartıyla ödeme yapabildiğiniz özellik hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 5 Ağustos sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 5 AĞUSTOS
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de
Ödül ise; henüz belli olmadı
HADİ İPUCU SORUSU 5 AĞUSTOS CEVABI: ÇOKLU KREDİ KARTI
Çoklu Kredi Kartı ile Ödeme nedir?
Ödemenizi istediğiniz tutarlarda bölerek iki kredi kartı ile tamamlayabileceğiniz Hepsiburada’nın yeni ödeme seçeneğidir.
Hangi durumlarda kullanılabilir?
Limit hatası aldıysanız veya limitinizin yetmeyeceğini düşünüyorsanız, diğer kredi kartınızı da kullanarak yeterli limite ulaşabilir ve ödemenizi yapabilirsiniz.
Örneğin; 1.000 TL ve 500 TL limitli 2 farklı kredi kartını birleştirerek 1.500 TL’lik bir ödeme için kullanabilirsiniz.
Tek kredi kartınız varsa üzülmeyin, sipariş tutarınızı sevdiklerinizle ortaklaşa da ödeyebilirsiniz.
Örneğin; 1.000 TL tutarındaki bir siparişinizin 750 TL’sini kendi kredi kartınızdan, kalan 250 TL’sini arkadaşınıza veya ailenizden birine ait kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.
Farklı kredi kartlarınızla yeni puanlar (Bonus, MaxiPuan vb.) kazanabilirsiniz.
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