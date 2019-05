Hadi ipucu 5 Mayıs sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; One Upon A Time In Holywood filminin yönetmeni kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 18.00'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 5 Mayıs sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 5 MAYIS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 18.00'da

Ödül ise; 50.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 5 MAYIS CEVABI: QUENTIN TARANTINO

Once Upon A Time In Holywood

Once Upon a Time in Hollywood, yönetmenliği ve senaristliği Quentin Tarantino tarafından gerçekleştirilen 26 Temmuz 2019'da vizyona girmesi planlanan Amerika Birleşik Devletleri yapımı sinema filmidir. 1960'lardaki Charles Manson'ın cinayetlerini konu alan filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie gibi isimler yer alıyor. Filmin çekimlerinin Haziran 2018'de başlamıştır.

Konusu

1960'larda Charles Manson tarafından Los Angeles'ta bir çiftlikte kurulan tarikat birçok kimsenin ölümünden sorumludur. Öldürülenler arasında yönetmen Roman Polanski'nin o dönem 8 aylık hamile olan eşi Sharon Tate de bulunmaktadır.