Hadi ipucu 5 Şubat sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bugün saat 12.30'daki Hadi ipucu olarak orta oyunu karakteri işaret edildi. Hadi ipucu 5 Şubat sorusu ise; "Orta oyununda saf ve ahmak uşak rolündeki karakterin adı nedir?"

HADİ İPUCU SORUSU 5 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı!

Hadi ipucu sorusu: Orta oyunu icrası ustalık gerektiren, toplumumuzu birebir yansıtan ikonik karakterlerle özdeşleşmiş geleneksel bir tiyatro türüdür. Bugünkü ipucumuz da büyük üstadımız İsmail Dümbüllü ile eşleşmiş bir orta oyunu karakteriyle alakalı. Orta oyununda çoğu kez saf ve ahmak uşak rolünde oynayan komik karakterin adı nedir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: İBİŞ

Orta oyununda hareketli, parasız, entrikacı, sırdaş, sorunlara çare bulan arsız bir tip. Aynı zamanda, Kavuklu gibi beceriksiz, ama saf değil, bilgisiz, çocuksu ve sempatik bir karakterdir. Kavuklu'nun halk adamı olmasına karşılık, İbiş halk soytarısıdır.