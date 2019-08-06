Hadi ipucu 6 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarı kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 6 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 6 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 6 AĞUSTOS CEVABI: F. SCOTT FITZGERALD

Amerikan edebiyatının bol ödüllü yazarlarından F. Scott Fitzgerald çarpıcı bir öyküyle karşınızda. Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi zekice kurgulanmış, uzun süre hafızalardan çıkmayacak unutulmaz bir hikâye.

Benjamin Button 1860 yılında dünyaya gelir. Ama herkes bebek olarak doğarken, o gizemli bir şekilde yaşlı olarak doğar ve gençleşmeye başlar. Yaşlılıktan gençliğe doğru ilerlerken hayatın cilveleriyle karşılaşır. Sırasıyla savaşa katılır, iş hayatına atılır, aşık olur, evlenir ve çoluk çocuğa karışır. Daha sonra üniversiteye, ardından liseye gider. Anaokulundan sonra, iyice küçülür ve sonunda hemşirenin kollarına döner.

Keskin bir sosyal hayat eleştirisi sunan bu tuhaf ama muhteşem hikâye Fitzgerald'ı Amerikan edebiyatı tarihinin en iyi yazarlarından biri haline getirdi. Ayrıca David Fincher tarafından filme çekilen ve başrollerinde Brad Pitt ile Cate Blanchett'in oynadığı Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.