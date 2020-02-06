Hadi ipucu 6 Şubat sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; "James Bond" karakterini edebiyat dünyasına kazandıran yazar kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 6 Şubat sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 6 ŞUBAT
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 12.30'de
Ödül ise; henüz belli olmadı...
HADİ İPUCU SORUSU 6 ŞUBAT CEVABI: IAN FLEMING
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