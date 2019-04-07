Hadi ipucu 7 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Virginia Woolf'un Mrs. Dolloway romanındaki Septimus Warren Smith ile Mrs Dolloway karakterin tam adı nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 7 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 7 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; 50.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 7 NİSAN CEVABI:CLARISSA DALLOWAY

Mrs. Dalloway, Virginia Woolf'un en ilgi çekici romanlarından biridir.

Romanda, bir kadının bir gün boyunca yaşadıklarını, düşündüklerini zaman zaman geriye dönüş yöntemiyle anlatır.

Kitap, 1925 yılında tamamlanmasına rağmen yayınlanmadan önce Virginia Woolf tarafından üç kez tekrar yazılmıştır.[kaynak belirtilmeli] Kitabın ana karakterleri roman boyunca asla birbirleriyle karşılaşmamış olan Septimus Warren Smith ile Clarissa Dalloway'dir.

Yazar, kitapta zaman kavramını sürekli önde tuttuğundan başlangıçta kitaba "Saatler" ismini vermek istese de daha sonra "Mrs. Dalloway" isminde karar kılmıştır.