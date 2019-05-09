Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 9 Mayıs Hadi ipucu sorusu, "Anadolu Selçukluları zamanında, genellikle büyük devlet ve din adamları için yapılmış ve kendine özgü yapısıyla dikkat çeken anıt mezarlarını gördünüz mü? Peki, tepesi külah biçimdeki bu mezarlara ne isim verildiğini biliyor musunuz?" diye oldu. İşte Hadi ipucu cevabı

HADİ İPUCU CEVABI

9 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı: KÜMBET

TEPESİ KÜLAH ŞEKLİNDE OLAN MEZARLARA NE AD VERİLİR?

Kümbet, Anadolu Selçukluları zamanında yapılan kendine özgü yapısı olan anıtmezarlardır. Genellikle büyük devlet ve din adamları için yapılmıştır.

Sanat tarihinde "kümbet" olarak adlandırılan yapıların hemen hemen hepsinde mumyalık adı verilen toprağın altı katlı olması önemli özelliklerinden biridir ve anlamlı özelliklerden birisi toprak yüzeyinin altındaki mezar odasıdır.

İslam kültürü çerçevesinde 9. yüzyıla kadar mezar anıtına rastlanılmaktadır.

Müslümanların ölülerini gömdükleri binalara kümbet veya türbe denilir. Kümbetler silindirik tabanlı ve üst kısımları konik yapılı olan anıtmezarlardır.