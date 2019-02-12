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HADİ İPUCU SORUSU 11 ŞUBAT
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da
Ödül ise; Turkcell Sarı Günler'den 30.000 TL
HADİ İPUCU 11 ŞUBAT CEVABI: AKILLI SAAT
Akıllı Saat Nedir?
Akıllı saat bir bilgisayar sistemi ile entegre edilmiş kol saatidir.
Akıllı saat şu aşamada giyilebilir teknoloji ürünlerinin en iyisi olarak bilinmektedir.
İlk modelleri basit hesap makinesi, çeviri ve oyun gibi ekstralara sahip olan akıllı saatlerin modern modelleri daha çok giyilebilen bilgisayarlar olarak tanımlanmaktadır.
Akıllı Saat Özellikleri
Akıllı saat, klasik bir saatten daha çok işleve sahip olacaktır. Akıllı saatin en büyük özelliği, telefon gibi görüşme imkanı sağlayacak olmasıdır.
Akıllı saate gelen mesajları göz ardı edebilir ya da kabul edebilirsiniz. Kullanıcı içeriğin tümünü görmek istediğinde, akıllı aktarım sayesinde ekranda görebilmektedir.
Akıllı saatin özelliklerinden biri de, sesli kullanım özelliğine sahip olmasıdır. Cihazda bulunan dahili hoparlör ile kullanıcı, ahizesiz konuşma yapabilmektedir. Öyle ki günlük işini yaparken diğer yandan konuşma imkanına sahip olacaktır.
Akıllı saatin içinde kamera özelliği bulunmaktadır. En güzel anlarınızda fotoğraf çekebilir ve hafızasında saklayabilirsiniz.
Akıllı saat, ses kaydetme özelliğine sahiptir.
Akıllı saat ile istediğiniz an müzik dinleyebilirsiniz.
Akıllı saatte ayrıca adım ölçer bulunmaktadır. Yürürken veya spor yaparken adımlarınızı takip edebileceksiniz.
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