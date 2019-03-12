Hadi ipucu 12 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Yeryüzündeki son dinozor hangi ülkede yaşamıştır? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 12.30 sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 12 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'da

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 12 MART CEVABI: ENDONEZYA

Ekonomik kalkınmasıyla Güneydoğu Asya bölgesinde dikkati çeken Endonezya, gelecek 10 yılda dünyanın en büyük ekonomisine sahip ilk 10 ülke arasında yer almayı hedefliyor.

Nüfus: 252 milyon (2015)

Etnik yapı: Yüzde 40,06 Java, yüzde 15,51 Sunda, yüzde 3,7 Malay, yüzde 3,58 Batak, yüzde 3,03 Madura, yüzde 2,88 Betavi, yüzde 2,73 Minangkabau, yüzde 2,71 Bugis, yüzde 1,96 Banten, yüzde 1,74 Banjar, yüzde 1,66 Bali, yüzde 1,44 Açe, yüzde 1,36 Dayak, yüzde 1,34 Sasak, yüzde 1,2 Çinli, 15,11 diğerleri

Yüzölçümü: 1,9 milyon kilometre

Dil: Bahasa Endonezya

Din: Yüzde 87,2 Müslüman, yüzde 9,9 Hristiyan, yüzde 1,7 Hindu, yüzde 1,3 diğer

Para Birimi: Rupiah

Genel Bilgiler

Endonezya, yaklaşık 250 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ve en kalabalık Müslüman nüfusu barındıran ülke olarak öne çıkıyor. Demokratik cumhuriyetle yönetilen Endonezya’yı halk tarafından seçilmiş meclis ve devlet başkanı yönetiyor.

17 binden fazla adadan oluşan ülkenin başkenti Cava adasındaki Cakarta şehri. Ülkenin sınır komşuları Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Malezya.

İslamiyet’in Müslüman tüccarlar tarafından yayıldığı Endonezya, 1511’de Portekiz tarafından işgal edilerek sömürge altına girdi. Ülke daha sonra İspanya, Hollanda ve İngiliz sömürgesi oldu.

2. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın işgaline uğrayan Endonezya’da, savaşın sonunda Japonya’nın yenilgiyi kabul etmesiyle Ahmed Sukarno liderliğinde bir hükümet kuruldu ve bağımsızlık ilan edildi.