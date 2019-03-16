Hadi Yüzüklerin Efendisi Gecesi ipucu 16 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf'ı kıskanan karakteri kim canlandırıyordu? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 20.30 sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 15 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 15 MART CEVABI: CHRİSTOPHER LEE

Christopher Frank Carandini Lee (27 Mayıs 1922 – 7 Haziran 2015),İngiliz aktör. 1957 yapımı The Curse of Frankenstein filminden sonra tanınmaya başlamıştır.

Hammer Stüdyoları'nın korku filmlerinde kendine çokça yer bulmuş, genellikle mistik ve karanlık rolleri canlandırmıştır. Uzun kariyerinde çok sayıda film olmasına rağmen özellikle Kont Drakula karakteriyle ünlenmiş, en fazla takdir edilen Drakula karakteri oyuncularından biri olmayı başarmıştır.

2001 yapımı Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, 2002 yapımı Yüzüklerin Efendisi: İki Kule ve 2004 yapımı Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmlerinde Saruman; 2002 yapımı Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klonların Saldırısı ve 2005 yapımı Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı filmlerinde Kont Dooku rolleri sinema tarihinde efsaneleşmesini sağlamıştır.

Solunum güçlüğü ve kalp yetmezliği şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan Lee, 7 Haziran 2015 sabahı Londra'daki Chelsea ve Westminster Hastanesi'nde 93 yaşında hayatını kaybetti. Aktörün ölüm haberi, eşinin isteği üzerine önce aile üyelerini bilgilendirmek amacıyla basına dört gün sonra duyuruldu