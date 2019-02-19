Hadi ipucu 12.30 cevabı belli oldu. 19 Şubat Hadi cevabı Instagram hesabından, "982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir biliyor muyuz? " şeklinde geldi. Hadi bugün ipucu yarışmasında 10.000 TL değerindeki büyük para ödülü dağıtacak.

HADİ İPUCU SORUSU 19 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'da

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU 19 ŞUBAT CEVABI: HADİ ÇAMAN

M. Hadi Çaman (13 Ocak 1943 Kastamonu - 22 Eylül 2008 İstanbul),Türk, Tiyatro ve sinema sanatçısı, yönetmen, yazar, tiyatro hocasıdır.

Kastamonu'lu Balkan kökenli bir ailenin üç çocuğundan biridir. İlk ve orta öğrenimini Abdurrahman Paşa Lisesi'nde okul birincisi olarak tamamladı. Anne ve babasının İstanbul'da devlet memuru olarak görev yapmalarından dolayı ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Çaman, lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.

Sonrasında Belediye Konservatuvarı'na devam etti ve mezun oldu. Amatörce ilgilendiği tiyatro alanında 1962 yılında Dormen Tiyatrosu ve ardından Kent Oyuncuları'nın açtığı bir sınavı kazanarak Altın Yumruk adlı oyunda profesyonel oldu. İzmirli tiyatro sanatçısı ve yazar Bengi Şen'le evlendi.

Daha sonra Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Miyatro (Müjdat Gezen),Şan Tiyatrosu gibi tiyatrolarda da onlarca oyunda ve müzikalde oynadı. Erotik film furyasında çeşitli filmlerde rol aldı.

1982 yılında Kadıköy'de Yeditepe Oyuncuları'nı kurdu. 1980'lerin sonundan itibaren rahatsızlandığı tarihe değin Nişantaşı'ndaki kendi tiyatrosunda sanat yaşamını sürdürdü. Tiyatro oyunculuğu, hocalığı ve tiyatro işletmeciliği alanları dışında da çeşitli çalışmaları vardır: İngilizce'den Türkçeye çeviriler, uyarlamalar yaptı, üniversitede drama dersleri verdi, tiyatro oyunları yazdı, sahneye koydu, televizyon dizilerinde ve filmlerinde sayısız rol aldı.

Tiyatrosu Yeditepe Oyuncuları'nda aralarında pek çok tanınmış adın da bulunduğu çok sayıda genç oyuncuyu (Tolga Çevik, Cem Özer, Sevinç Erbulak, Demet Akalın vb.) yetiştirdi ve profesyonel sahne sanatlarına kazandırdı. Genç kuşaklara desteği ve Türk tiyatrosunun altyapısına yaptığı önemli katkılardan dolayı UNESCO tarafından ödüle layık görüldü. Kendi döneminin tiyatro yaşamını konu alan "Güzeltmek" adlı bir anı-kitap yazdı.

Birçok dalda kişisel ve tiyatrosu Yeditepe Oyuncuları adına çok sayıda ödül ve takdirname aldı. Aldığı ödüller arasında Avni Dilligil Ödülü, Afife Jale Ödülü, İsmet Küntay Ödülü, UNESCO Yaşam Yapıtı Ödülü gibi önemli ödüller bulunmaktadır. Tiyatro sanatçısı Bengi Şen ile olan evliğinden Mehmet Efe Çaman adlı bir oğlu ve Aylin Çaman ve Deniz Ege Çaman adlı iki torunu vardır.

Aralık 2007'de, ALS hastalığı tanısıyla, oğlu Doç. Dr. M. Efe Çaman'ın öğretim üyesi olarak görev yaptığı Kocaeli Üniversitesi 'nde, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Hastaneden ayrılarak bir süre bakımevinde kalan sanatçı, 22 Eylül 2008 yılında yaşamını yitirdi. Teşvikiye Camii'ndeki cenaze merasimine binlerce seveni, sanat, tiyatro, sinema, siyaset ve bilim camiasının önemli adları katıldı.