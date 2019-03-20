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Hadi ipucu 20 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; 1963 yılında beri yayınlanan Britanyalı bilim kurgu dizisi nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 20 Mart sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 20 MART
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 12.30'de
Ödül ise; 10.000 TL
HADİ İPUCU SORUSU 20 MART CEVABI: DOCTOR WHO
Doctor Who, 1963 yılından beri yayınlanan BBC yapımı Britanya bilim kurgu televizyon dizisidir. Dizi, Doktor olarak bilinen, zamanda yolculuk yapan insansı dünya dışı yaratık olan bir Zaman Lordu'nun maceralarını anlatmaktadır. Doktor, dışarıdan 1950'lerden kalma bir polis kulübesi gibi görünen TARDIS adındaki bilince sahip ve zamanda yolculuk edebilen bir uzay gemisi ile evreni araştırır. Yol arkadaşları ile beraber uzay ve zamanı keşfeder, sorunları çözer, yaratıklarla yüzleşir ve tarihe yapılan müdahalelere engel olur.
Britanya popüler kültürünün önemli bir parçası olan dizi, diziyi izleyerek büyüyen nesli etkilemiştir. Dizinin ara vermeden önceki klasik seri adı verilen dönemi 1963 - 1989 yılları arasında sürmüştür. 1996 yılında yayınlanan televizyon filmi, 2005 yılında tekrar yayınlanmaya başlayan modern seriye geçiş bölümü olmuştur. Modern seriyi, Cardiff'teki BBC Wales'te serinin ilk beş yılında yürütücü yapımcılık ve başyazarlığı üstlenen Russell T Davies başlatmıştır. Modern serinin ilk sezonunda, Christopher Eccleston başrolde yer almıştır. Ayrıca, Doctor Who'nun çoklu medyada Russell T Davies tarafından yapılan Torchwood (2006-2011) ve The Sarah Jane Adventures (2007-2011) adlı yan dizileri ve K-9 and Company (1981) adlı tek bölümlük bir serisi yapılmıştır. Ayrıca bu yapımlarda karakterlere birçok kültürel göndermeler yapılmıştır.
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