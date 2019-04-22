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22 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugün sizlere kendine has üslubu ve özgünlüğüyle Türk öykücülüğünün en önemli isimlerinden biri haline gelmeyi başarmış bir yazarı soruyoruz sevgili hadiciler. Peki "Gündökümü", "Günlerin Tortusu" ve "Yazılı Günler" adlı eserlerin sahibi desek?" şeklinde yayınlandı. 22 Nisan Hadi ipucu bu akşam 20.30'da takipçileri ile buluşacak. İşte Hadi ipucu cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 22 NİSAN
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 20.30'de
Ödül ise; 20.000 TL
HADİ İPUCU SORUSU 22 NİSAN CEVABI: TOMRİS UYAR
Tomris Uyar kimdir?
Tomris Uyar (15 Mart 1941 - 4 Temmuz 2003) Türk öykü yazarı ve çevirmen. İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi (1963).
Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar’ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı. 60’ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar’ın günlükleri, “Gündökümü” genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.
İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar'ın evliliği Eylül isimli kızlarının sütten boğulması üzerine son bulur.
Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile evlidir ve Hayri Turgut Uyar isimli, İTÜ'de öğretim görevlisi bir oğulları vardır. 2003 yılında kanser nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.
İpek ve Bakır (Bilgi, 1971)
Ödeşmeler (Sinan, 1973)
Dizboyu Papatyalar (Okar, 1975)
Gündökümü 1975 (Koza, 1976)
Yürekte Bukağı (Okar, 1979) - Sait Faik Hikâye Armağanı
Yaz Düşleri/Düş Kışları (Ada, 1981)
Sesler, Yüzler, Sokaklar (Hür, 1981)
Gecegezen Kızlar (Ada, 1983)
Büyük Saat (Can, 1984)
Rus Ruleti- Dön Geri Bak (1985)
Günlerin Tortusu 1980 - 1984, günce (Ada, 1985)
Yaza Yolculuk (Ada, 1986) - Sait Faik Hikâye Armağanı
Babayasaları, Anasözleri (Metis, 1989)
Yazılı Günler 1985 - 1988, günce (Can, 1989)
Sekizinci Günah (Can, 1990)
Otuzların Kadını (Can, 1992)
İki Yaka İki Uç (Gendaş, 1992)
Tanışma Günleri, Anları, günce (Can, 1995)
Aramızdaki Şey (Can, 1997)
İstanbul'da Zaman (Büke, 2000)
Gündökümü I - II (YKY, 2003)
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