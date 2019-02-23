Hadi ipucu 23 Şubat sorusu yayınlandı. Hadi ipucu olarak; Dünyanın 7 harikasından günümüze kadar ayakta kalmayı başaran yapı hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 19.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 23 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 19.30'da

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU 23 ŞUBAT CEVABI: KEOPS PİRAMİTLERİ

Mısır Piramitleri, Mısır'da yer alan piramit şekillerde antik yapılardır.

Kasım 2008 tarihi itibarı ile tespit edilen piramitlerin sayısı 118 ile 138 arasındadır. Piramitlerin büyük çoğunluğu Eski Krallık ile Orta Krallık dönemlerinde firavunlar ve eşleri için inşa edilmiştir. En bilinen Mısır piramitleri Gize'de yer almaktadır. Bunlardan en büyüğü Keops Piramidi olup Dünyanın Yedi Harikası arasında tek ayakta kalan yapıdır.