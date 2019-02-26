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Hadi ipucu 26 Şubat sorusu yayınlandı. Hadi ipucu olarak; Hande Yener'in birlikte düet yaparak muhteşem bir projeye imza attığı Avustralyalı dünyaca ünlü şarkıcının kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 26 ŞUBAT
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 20.30'da
Ödül ise; 20.000 TL
HADİ İPUCU 26 ŞUBAT CEVABI: FAYDEE
Faydee, 2 Şubat 1987 doğumlu Lübnan asıllı Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcıdır.
2008'den bugüne müzik piyasasında etkindir. İlk olarak "Breakthrough/Not In The Mood" ile çıkış yapmıştır. Devamında yaptığı başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettirmiştir. 2013'te çıkarttığı "Laugh Till U Cry" isimli single çalışması Romanya, Almanya, İtalya, Rusya gibi birçok ülkede yayınlanmıştır ve 6 hafta boyunca Romanya müzik listesinde 1 numarada kalmıştır.
2013 Ekim'de çıkartmış olduğu single parçası "Can't Let Go" ise sanatçıyı en çok dinlenenler arasına sokmuş ve birçok ülkede müzik listelerine girmeyi başarmıştır. “Wonder Why”, “Never Ever”, "Forget The World" ve "Say My Name" şarkıları da müzik listelerine girmiştir.
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