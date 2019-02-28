Hadi ipucu 28 Şubat sorusu yayınlandı. Hadi ipucu olarak; Çılbır olarak da bilinen yağsız pişirilen yumurtaya ne denir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 28 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'da

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 28 ŞUBAT CEVABI: POŞE

Doğu Karadeniz bölgesinin sevilen tariflerinden çılbır olarak da bilinen poşe yumurta, basit bir biçimde kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanabilir. Çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanır. Pişirme yönteminin suda olması nedeniyle oldukça hafif bir lezzet olan poşe yumurta, özellikle diyet yapanlar tarafından severek tüketiliyor. İşte poşe yumurta için gerekli malzemeler ve adım adım yapım aşamaları…

Malzemeler

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı sirke

Yapım aşamaları

Geniş bir tencereye 4-5 parmak yüksekliğinde kaynar su koyun ve için 2 çorba kaşığı sirke ekleyin. Çılbır yaparken yumurtayı fokur fokur kaynar suda pişirmeyin. Sakin sakin tıkırdayan bir suda pişirin. Bir kaşık ile tenceredeki suyu karıştırın ve bir girdap oluşturun. Su dönerken yumurtayı nazikçe ortasına kırın. İlk kırdığını biraz kendini toplayınca onu kenara alın ve suyu bu kez çok yavaşça çevirin. İkinci yumurtayı da kırın ve eğer dağılırsa kaşıkla kenarlarını toparlayın. 2-2,5 dakikada yumurtaların beyazı güzelce sertleşecek, sarıları ise en akışkan kıvamda olacaktır.

Püf noktaları

- Poşe yumurta için kullanılacak olan yumurtaların tazeliğine dikkat etmelisiniz. Yumurtayı elinize alıp içini salladığınızda içi sallanmıyorsa bu yumurtanızın taze olduğunun işaretidir.

- Poşe yumurta pişireceğiniz suya biraz tuz ve sirke eklemelisiniz.

- Yumurtayı pişirirken direkt suya kırmak yerine önce bir kaseye kırmalı sonra yavaşça suya bırakmalısınız.