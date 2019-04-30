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30 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugünkü ipucumuz Amerikalı bir caz piyanisti ile ilgili sevgili hadiciler. "In Your Own Sweet Way" ve "The Duke" gibi birçok caz sanatçısı tarafından da sıklıkla seslendirilen bestelerin sahibi bu kişi, 1950’lerdeki İstanbul seyahatinden sonra “Blue Rondo A La Turk” bestesini yapmıştır. Sizce bu ünlü caz piyanistinin ismi nedir?" şeklinde yayınlandı. Hadi bugün saat 12.30'da Hadi100 yarışması ile takipçilerinin karşısına çıkacak. Son 100'e kalan kişinin para ödülünü bölüşeceği Hadi ipucu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU CEVABI
30 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı: DAVE BRUBECK
HADİ İPUCU SORUSU: BLUE RONDO A LA TURK BESTESİNİN SAHİBİ KİM
David Warren Brubeck (doğum, 6 Aralık 1920 - ölüm, 5 Aralık 2012),yaygın bilinen adıyla Dave Brubeck, Amerikalı caz piyanisti.
"In Your Own Sweet Way" ve "The Duke" gibi birçok caz sanatçısı tarafından da sıklıkla seslendirilen bestelerin sahibidir. Bazen sade bazen de tumturaklı olabilen müzik tarzı annesi sayesinde aldığı klasik müzik eğitimi ve kendi doğaçlama yeteneğine bağlanabilir.
Countdown Time in Outer Space (1962) Columbia Records
Brubeck Trio with Cal Tjader, Volume 1 (1949)
Brubeck Trio with Cal Tjader, Volume 2 (1949)
The Essential Dave Brubeck (Set Recording) (1950)
Brubeck/Desmond (1951)
Stardust (1951)
Dave Brubeck Quartet (1951)
Jazz at the Blackhawk (1952)
Dave Brubeck/Paul Desmond (1952)
Jazz at Storyville (live) (1952)
featuring Paul Desmond In Concert (live) (1953)
Dave Brubeck & Paul Desmond at Wilshire Ebell (1953)
Two Knights at the Black Hawk (1953)
Jazz at the College of the Pacific (1953) Fantasy Records
Jazz at Oberlin (1953) Fantasy Records
Jazz Goes to College (1954) Columbia Records
Dave Brubeck at Storyville 1954 (live) (1954)
Brubeck Time (1954)
Jazz: Red Hot And Cool (1955)
Jazz Impressions of the U.S.A. (1956)
Plays and Plays and ... (1957)
Reunion (1957)
Jazz goes to Junior College (live) (1957)
Dave Digs Disney (1957)
Dave Brubeck Plays Solo (1958)
Gone with the Wind (1959)
Time Out (1959) Columbia Records/Legacy (RIAA: Platinum)
Tonight Only (1960)
Southern Scene (1960)
Take Five Live (1961)
Time Further Out (1961) Columbia Records/Legacy
Angel Eyes (1962)
The Real Ambassadors (1962)
At Carnegie Hall (1963)
Brandenburg Gate: Revisited (1963) Columbia Records
Dave Brubeck in Berlin (1964)
Jazz Impressions of Japan (1964) Columbia Records/Legacy
Time In (1966) Columbia Records
Jackpot (1966, live in Las Vegas) Columbia Records
Adventures in Time (1968) Columbia Records
DBQ 25th Anniversary Reunion (1976) A&M Records
Tritonis (1980)
Paper Moon (1982)
Vocal Encounters (2001) Sony Records
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