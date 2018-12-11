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Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki yarışma için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "'Alaaddin'in Sihirli Lambası' masalında Alaaddin sihirli lambayı nerede bulur?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU - 11 ARALIK: ALAADDİN SİHİRLİ LAMBAYI NEREDE BULUR?
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Ödül Supradyn’den 10.000TL
"Hayatta 3 dilek hakkın olsaydı bu ne olurdu?" sorusu dünyanın her yerinde duyabileceğiniz en genel sohbet konularından biridir. Bugünkü ipucumuz da bu soruyu hayatımıza kazandıran masaldan geliyor. "Alaaddin'in Sihirli Lambası" masalında Alaaddin sihirli lambayı nerede bulur?
HADİ İPUCU CEVABI: MAĞARA
ALAADDİN'İN SİHİRLİ LAMBASI MASALI HAKKINDA
Alaaddin'in Sihirli Lambası, Binbir Gece Masalları arasında yer alır. Binbir Gece Masalları Orta Çağ'da kaleme alınmış Orta Doğu kökenli edebi eserdir. Şehrazad'ın hükümdar kocasına anlattığı hikâyelerden oluşur. Arapçaya çevrildikten sonra yayılmıştır.
Alaaddin'in Sihirli Lambası'nda kötü kalpli büyücü vezir Cafer ve onun sinir bozucu papağanı İago, esrarengiz Mucizeler Mağarası'na tek girebilmeye ve oradaki sihirli lambayı almaya layık olan kişinin Agrabah sokaklarında yaşayan, herkesin "sokak faresi" diye alay ettiği, iyi yürekli, hırsız, sokak çocuğu Alaadin olduğunu öğrenir. Alaaddin, pazarda kılık değiştirerek gezen prenses Yasemin'le tanışır ve ona aşık olur. Yasalar gereği sadece bir prensle evlenebilecek olan prensesi kazanmak için Cafer ile Mucizeler Mağarası'na gelmeyi kabul eder. Yaramaz maymunu Abu'yla birlikte girdiği mağarada Alaaddin önce uçan bir halı bulur sonra da sihirli lambanın gücünü keşfeder. Lambayı ovması ile hayatı değişen Alaaddin'in şimdi çılgın ve şekilden şekle giren bir cini vardır. Cin ona üç dilek hakkı verir, ama kendisi de on bin yıldır esir olduğu lambadan özgür kalmak istemektedir. Cin ile bir anlaşma yapan Alaaddin, ilk iki dileğinden sonra son dileğini onu serbest bırakmak için kullanmayı kabul eder ve ilk dileğini bir prens olmak için kullanır. Cin'in de yardımıyla Alaaddin artık bir prenstir. Ama onu tanıyan ve tuzak kuran Cafer ve İago da kendi hain amaçları için lambanın peşindedirler. Şimdi Alaaddin’in onları yenmesi, güzel prensesin kalbini kazanması, cini serbest bırakması ve en sonunda görünüşte değil, yüreğinde prens olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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