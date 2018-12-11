Hadi ipucu sorusu bugün saat 20.30'daki yarışma için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "'Latte Şarkıları' listesinin 5. şarkısı nedir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 11 Aralık saat 20.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...

HADİ İPUCU SORUSU

Hadi bu akşam fizy Müzik Gecesi ile 20:30’da!

Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL

"Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy’e git, ''Latte Şarkıları'' listesinin 5. şarkısını not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla.

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HADİ İPUCU CEVABI: BELKİ DE DÖNERİM - SERTAB ERENER

SERTAB ERENER KİMDİR?

Türkiye’nin en güçlü seslerinden Sertab Erener, 1964 yılında İstanbul’da sanatsever bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Annesi Yücel Hanım Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim eğitimi almış, evlenince bu çok sevdiği uğraşına ara vermiştir. Bestekâr Şerif İçli’den dersler alan, sesi askerlik arkadaşı Zeki Müren’le kıyaslanan, hatta İstanbul Radyosu’nda bir ay solistlik yapmış olan babası Nizamettin Bey ise mütevazı bir yaşamı ve avukatlık mesleğini tercih eder. Daha çocukluk yıllarında her fırsatta şarkı söylemek ve dans etmek isteyen Sertab’ın müzikal yeteneği ortaya çıkar. Müzik kulağını ve ses tellerini babası Nizamettin Bey’den almıştır.

Koloratur soprano türünde bir sese sahip olan Sertab Erener, liseden sonra Konservatuvar’ın Klasik Batı Müziği Bölümü’ne devam eder. Ancak daha geniş kitlelere ulaşmak için en uygun dil olan pop müziği tercih ederek operayı bırakır. Profesyonel müzik hayatına 90’larda, Sezen Aksu’nun yanı sıra birçok ünlü sanatçıyla aynı sahneyi paylaşarak başlar. 1992’de Sezen Aksu’nun desteği ve Atilla Özdemiroğlu, Uzay Heparı, Aysel Gürel ve Garo Mafyan gibi isimlerle birlikte ilk albümü “Sakin Ol”u çıkarır. Albümün tirajı 1 milyonu aşar ve Türkiye’nin en iyi çıkış yapan ilk albümlerinden biri olur. “Sakin Ol!”, “Aldırma Deli Gönlüm”, “Ateşle Barut”, “Vurulduk”, “Oyun Bitti”, “O Ye” ve “Suçluyum” gibi şarkıları içeren albüm, bir kuşağın baştan sona ezbere bildiği albümlerdendir.

Sanatçı, 1997’de yayınlanan “Sertab Gibi” albümünde ilk kez kendi yazdığı şarkılara yer verir. Albümdeki “Aslolan Aşktır”, “Seyrüsefer”, “İncelikler Yüzünden”, “Aaa” ve “Yara” şarkılarına klip çekilir. Güçlü sesi ve sahne performansı sayesinde Sertab Erener, 1998’de José Carreras ile aynı sahneyi paylaşarak şarkı söyler.

2000 yılında Avrupa’da “Sertab” adını verdiği bir derleme albümle “Bu Yaz” adlı EP’yi yayınlar. EP’de, sanatçının Mando ile birlikte seslendirdiği Türkçe-Yunanca “Aşk/Fos” adlı hafızalardan silinmeyen şarkıya da yer verilir. Bu dönemde Sertab Erener Türkiye dışına açılır ve Avrupa’da büyük konserler verir.

Şarkıcı, 2003 Eurovision Şarkı Yarışması’nda tüm Avrupa’nın dikkatini çeken muhteşem performansıyla Türkiye’yi temsil eder. “Everyway That I Can”, Riga’da yapılan yarışmada birinciliği kazanır ve yarışmanın 2004’teki ev sahipliğini İstanbul yapar. Şarkı, Avrupa’daki pek çok ülkede listelere girer; İsveç ve Yunanistan resmî listelerinde bir numaraya yükselir.Danimarka’da gerçekleşen Eurovision 50. Yıl Kutlaması’nda “Everyway That I Can”, elli yıl içerisinde Eurovision’da yarışmış bin parçanın arasından dokuzuncu seçilir. Eurovision başarısıyla birlikte sanatçı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na layık görülür. MÜ-YAP Müzik Ödülleri ve Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde de Erener’e Onur Ödülü verilir. Aynı yıl, Royal Albert Hall’de düzenlenen görkemli gecede pek çok şarkıcıyla birlikte sahneye çıkar.

2005’te “Aşk Ölmez”i piyasaya sürer. Yine müzik listelerinde bir numaraya yükselen albümdeki “Aşk Ölmez, Biz Ölürüz”, “Satılık Kalpler Şehri” ve “Kim Haklıysa” şarkıları hit olur. Ağustos’ta Türkiye Grand Prix’te İstiklal Marşı’nı söyler. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Bilgiler ders kitabında “Eurovision’da ülkemize ilk kez birinciliği kazandıran sanatçı” sıfatıyla Sertab Erener’e yer verir.

2012’de, babası için hazırladığı Türk sanat müziği albümü “Ey Şûh-i Sertab”ı yayınlar. On beş eski Türk Sanat Müziği şarkısının aslına uygun olarak yeniden seslendirildiği albümle Sertab Erener, Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solisti kategorisinde ödül kazanır ve albüm yılın en çok satan ikinci albümü olur. 2013’te çıkan, “Sade”yle ilk kez kendine ait bir albümün prodüktörlüğünü yapar. “İyileşiyorum”, “Öyle de Güzel” ve “Söz” adlı şarkıları listelerin üst sıralarına tırmanır.

Sertab, 2014 yılında “Ben Öyle Birini Sevdim ki” single’ını yayınlar. Çocuk gelinler için Sezen Aksu ile beraber yazdığı “Kız Leyla” adlı parçanın Sabancı Vakfı’yla Çağan Irmak yönetiminde çekilen klibi 2015 yılı Nisan ayında yapılan bir lansmanla tanıtılan şarkıcı, aynı yıl “Tesadüf Aşk” single’ını da piyasaya sürer. 2015 içerisinde Fox TV’de yayınlanan “Sesi Çok Güzel” adlı yarışmanın jüri üyeliğini yaptı.

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