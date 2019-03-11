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Hadi ipucu sorusu bugün, Fransız uyruklu, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Galatasaray'da oynamış forvet hatırlatıldı. 11 Mart saat 22.00'daki Hadi ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraf ile birlikte "Hem futbolcu hem de takım sahibi ilk isim olan Fildişi sahilli oyuncu kimdir?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. 11 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...
HADİ İPUCU SORUSU - FUTBOL GECESİ
Futbol Gecesi bu akşam 22.00'de!
Merhaba hadiciler! Fransız uyruklu, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Galatasaray'da oynamış forveti kimler hatırlıyor? Hem futbolcu olup hem de takım sahibi olan ilk isim olarak tarihe geçmiş Fildişi sahilli oyuncuyu tanıyor musunuz?
HADİ İPUCU CEVABI: DİDİER DROGBA
DİDİER DROGBA KİMDİR?
Didier Yves Drogba Tébily 11 Mart 1978'de doğdu. 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymiştir. Futbola Levallois takımında başlayan oyuncu, 1998 yılında Le Mans takımında profesyonel olmuştur. 2003 yılında Guingamp'a transfer olan Drogba, 45 maçta 20 gol atmış ve gösterdiği performansla 2003 yılında Marsilya takımına transfer olmuştur. Burada bir sezon geçiren Didier Drogba, kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almış ve ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü Real Madrid ağlarına yollamıştır. Lig'de oynadığı 35 maçta 19 gol kaydeden Fildişili, 2004 yılında Roman Abramoviç'in satın aldığı Chelsea takımına transfer olmuştur. Chelsea'de 8 sezon geçiren Didier Drogba, bu takımda 226 lig maçına çıkmış, 100 gol kaydetmiştir. Chelsea tarihinin en skorer 4. oyuncusu olmayı başaran Drogba, Chelsea'de bulunduğu dönem boyunca; 3 kere Premier League, 4 kere FA Cup, 2 kere Lig Kupası, 2 kere Community Shield ve 1 kere Şampiyonlar Ligi kupası kaldırma başarısı göstermiştir. 2012 yılında Shanghai Greenland'a transfer olan Fildişili oyuncu bu takımda yarım sezon kalmış ve 11 maçta 8 gol kaydetmiştir.Ayrıca Drogba 2013 yılında ise C.Ronaldo, A.Iniesta, D.Beckham, L.Messi gibi ünlü futbolcuları geride bırakarak Altın Ayak ödülüne layık görülmüştür. Şu an MLS'nin alt ligi olan United Soccer League'de mücadele eden Amerikan Takımı Phoenix Rising FC takımında oynamaktadır. Ayrıca takıma ortak olmuştur. Hem futbolcu olup hem de takım sahibi olan ilk isim olarak tarihe geçmiştir
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