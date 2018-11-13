Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve Fizy'de "Erkan Güleryüz'ün profilindeki video" işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi için Erkan Güleryüz kimdir? Erkan Güleryüz'ün profilindeki video nedir?

HADİ İPUCU: ERKAN GÜLERYÜZ'ÜN PROFİLİNDEKİ VİDEO

Erkan Güleryüz'ün Fizy'deki profilindedeki video listesinde "Sezen Sokakta" belgeseli yer alıyor.

SEZEN SOKAKTA BELGESELİ HAKKINDA

Sezen Aksu'nun şarkılarının sokak müzisyenleri tarafından yorumlanmış haliyle çekilen 'Sezen Sokakta' adlı belgesel filmin galası 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde gerçekleştirildi. Belgesel, festivalin izleyici rekorunu kırdı. 'Sezen Sokak'ta, 2 bin kişiyle gösterimine en çok katılım sağlanan yapım oldu. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in, senaryosunu Erkan Güleryüz'ün yazdığı belgesele oldukça büyük ilgi gösterildi. Hazırlıklarına yaklaşık yaklaşık 1.5 yıl önce başlanan 'Sezen Sokakta'nın çekimleri, Sümela Manastırı’ndan Kapadokya’ya, Beyoğlu’ndan Eskişehir’e kadar Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde çekilen belgeselde halen sokakta sanatını icra eden müzisyenler, kariyerinin bir kısmında yolu sokaktan geçen müzisyenler ve 'Sezen Sokak’ta için sokağa çıkan profesyonel müzisyenler yer aldı. Sanatın gücü ve müziğin huzur dolu yanını perdeye aktaran belgeselde Sezen Aksu’ya ait 10 şarkıyı seslendirildi. Gecenin sonunda belgeselde yer alan müzisyenler ve Erkan Güleryüz konser verdi.

ERKAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

Erkan Güleryüz 31 Aralık 1975'de Almanya Meisenheim'de doğdu. Çocukluk yılları 6,5 yaşına kadar Almanya’da geçti. 1982 yılında ailesini anavatana kesin dönüş kararı ile AYDIN’a yerleşti. İlkokul – ortaokul ve liseyi Aydın’da tamamladı. Henüz 4. Doğumgünü hediyesi olarak ailesinin aldığı piyona ile müziğe karşı büyük ilgi duymaya başladı. Aydın’da yaşadığı yıllarda ilkokul öğretmenininde doğru yönlendirmesi ile müziğe karşı profesyonel anlamda ilgisi gelişti. Liseyi tamamlayana kadar sayısız müzik organizasyonlarında yer aldı. Lise yıllarında kurduğu müzik gurubunda diğer arkadaşları ERHAN BAYRAK ve TİMUR ALP ATAK ile birlikte

HÜRRİYET gazetesinin düzenlediği yarışmada sözü ve müziği kendisine ait “DAİMA” adlı şarkıyı seslendirerek EGE bölge birinciliğini kazandı ve TÜRKİYE finallerine katıldı.

Büyük tutku ve aşk ile bağlandığı müzik yolculuğuna eğitimli bir sanatçı olarak devam etmeye karar veren ERKAN 1993 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı TEMEL BİLİMLER bölümünü kazanarak İstanbul’a yerleşti. Artık kariyeri için daha profesyonel ve daha ulusal platformlarda birşeyler yapmak istiyordu. 1995 yılında dönemin en popüler pop müzik yarışmalarından POPSHOW’95 elemelerine katıldı ve iki şarkı ile birden ilk 10’da finalde yarışma hakkı kazandı. 3’lü vokal gurubu ile söylediği “DUR GİTME KAL” adlı eser final de ikincilik , tek başına solo olarak söylediği sözü ve müziği kendisine ait olan “SENSİZLİK” ile üçüncülük ödülüne layık görüldü. Aynı gece iki ödülde birden ismi anıldığı için dönemin en büyük yapım firmalarından

RAKS PLAZA MÜZİK’in dikkatini çekti ardından kariyerinin ilk profesyonel ve ulusal anlamda çıkaracağı albümünün sözleşmesini imzaladı ve 1996 Eylül ayında 10 şarkıdan oluşan ilk albümü

“İSTANBUL BEKLİYOR”u Türk pop müzik severlerin beğenisine sundu. Bu albümden müzik severlere iki video klip sundu “SAHTE AŞIK” ve “İSTANBUL BEKLİYOR”. Albüm sonrası elde ettiği başarı ve çocuk yaşlardan beri elde ettiği sahne tecrübesi ile Türkiye’nin hemen heryerinde festival ve eğlence sektöründe sayısız konserler verdi.

Sekiz yıl aradan sonra 2004 yılında ZALİM KADERİM adlı 10 şarkıdan oluşan albüm ile uzun süre ara verdiği albüm kariyerine devam etti. Bu albümden “BEN DÜNYAYA SEVMEYE GELDİM” adlı şarkısını kliplendirdi.

2006 Temmuz ayında SEYHAN MÜZİK etiketi ile “beş’te 5” adlı 5 şarkıdan oluşan maxi single’nı sektörün beğenisine sundu. Bu projenin çıkış şarkısı “GÖNÜL YARASI” dünyaca ünlü şarkıcı AMR DİAB’ın “TAMAALLY MAAK” şarkısının Türkçe adaptasyonuydu. Sözleri Erkan’a ait olan bu şarkı çok beğenildi ve müzik yolculuğunda daha sağlam adımlar ile ilerlemek üzere sektörün kapılarının kendisi için tekrar aralanmasını sağladı.

2008 temmuz’da yine SEYHAN MÜZIK etiketi ile ilk şarkısı olan “İSTANBUL BEKLİYOR” şarkısının remix versiyonunu yayınladı. Bu version ve klibide sektör tarafından ve dinleyicilerden tam not aldı.

“Yol” Erkan için hızla devam ediyordu. 2009 Şubat ayında prodüktörlüğünü Sude Bilge Demir ile birlikte üstlendiği “YEGANE” albümünü YAŞAR PLAKÇILIK’dan POP müzik severlerin beğenisine sundu. Erkan’ın “kariyerimin en önemli projesi” dediği bu projenin ilk çıkış videosu söz ve müziği SEZEN AKSU’ya ait “YEGANE” şarkısına çekildi. Erkan’ın bu şarkıdaki naif ve duygusal yorumu bir çok müzik dinleyicisinin, eleştirmenlerinin ve SEZEN AKSU’nun ilgisini çekti. “YEGANE” şarkısından sonra aynı albümden “SAHİBİNDEN KİRALIK” adlı şarkısınıda kliplendirdi. ERKAN tam albümün üçüncü vidoklibi için çalışmaya başladığı sırada SEZEN AKSU’dan gelen bir telefonla “müzik yolculuğumun dönüm noktası” dediği KIŞ MASALI DIZI MÜZİĞİ – ESMER için MUSTAFA CECELİ ve SEZEN AKSU ile birlikte ESMER’i yorumlamak üzere stüdyoya girdi. Başarılı bir stüdyo performansının arkasından ESMER’in videoklibi ile 2010 Aralık’ta müzik listelerinde büyük çıkış yaşadı.

“ESMER” adlı soundtrack çalışmasının ardından SEZEN AKSU ile birlikte müzik yolculuğunu deneyimlemeye başladı. 2010 Temmuz’da yine sözü SEZEN AKSU’ya ait “AŞK DANSI” 2011 Şubat’da yine söz ve müziği SEZEN AKSU’ya ait “GÜL BAKALIM” adlı şarkılar ile sektörde varlığını ve kalitesini korudu.

2014 şubat “BENİ YOLLARA YAZMIŞLAR” şarkısının sözleri sanatçının Aksu ile beraber ilk ortak çalışması oldu.

2016 Haziran ayında “Bir mutluluk projesidir” dediği “HOŞGELDİN” ve “ARAMIZDA KALSIN” Türkiye de devam niteliğinde çekilmiş nadir kliplerden biri olarak pop müzik tarihinde yerini almıştır.

Bu iki şarkının söz , müzik ve düzenlemelerinin kendisine ait olması sanatçı için büyük anlam taşımak ile birlikte bir sonraki yolunun belirleyicisi olmuştur.

2016 eylül ayında çalışmalarına başladığı Erkan Güleryüz -ORGANİK- , 2017 mart ayında hem digital hem de fiziki olarak seyirci ile buluştu. 13 şarkıdan oluşan tamamı canlı olarak ve tek seferde çalınıp kaydedilmesi ve bu esnada da kliplendirilmesi itibari ile farklı bir öne

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