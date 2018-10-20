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Hadi ipucu sorusu 20 Ekim: Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in mart ayında vizyona giren filminin ismi!

Hadi ipucu sorusu az önce yayınlandı. 20 Ekim akşamı canlı olarak yayınlanacak Hadi yarışması öncesi ipucu sorusu "Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in mart ayında vizyona giren filminin ismi nedir?" oldu. Yarışmacılar yarışma öncesi yanıt arıyorlar. İşte Hadi ipucu sorusu cevabı

20.10.2018 - 14:53 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu belli oldu. 20 Ekim 2018 akşam 20.30'da yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi ipucu sorusu yayınlandı. İpucu sorusu " Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in mart ayında vizyona giren filminin ismi nedir?" oldu.  İşte Hadi ipucu sorusu yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI 20 EKİM

Hadi yarışması tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde:

"Hadi bu akşam Tv+ Film Gecesi'yle 20:30’da!
Ödülümüz Tv+'ın katkılarıyla ve 30.000TL 
Hadiciler ipucumuz da Tv+'tan geliyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir filmlerini hepimiz biliyoruzdur. Çoğunlukla dizi ve filmlerinde beraber rol alıyorlar.  Peki Mart ayında vizyona giren son filmlerinin ismini biliyor muyuz? " denildi.

Hadi ipucu sorusu yanıtı: Ailecek Şaşkınız

Ailecek Şaşkınız Film Konusu

Yönetimini babasından devraldığı şirketin genel müdürlüğünü yapan Ferhat (Ahmet Kural) ile çocukluk arkadaşı, aynı zamanda şirketin finans direktörü Gökhan'ın (Murat Cemcir) başlarına gelen eğlenceli olaylar filmde konu ediliyor.

Yönetmen: Selçuk Aydemir
Senaryo: Selçuk Aydemir
Yapımcı: Murat Cemcir, Necati Kocabay
Favori: 140 kullanıcının favori filmi
Filmi İzleyenler: 431 kullanıcı Ailecek Şaşkınız filmini izledi
Selçuk Aydemir

Oyuncular

Ahmet Kural
Murat Cemcir
Saadet Işıl Aksoy
Cengiz Bozkurt
Günay Karacaoğlu
Bihter Dinçel
Çağlar Ertuğrul
Mustafa Alabora

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