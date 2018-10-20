Hadi ipucu sorusu belli oldu. 20 Ekim 2018 akşam 20.30'da yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi ipucu sorusu yayınlandı. İpucu sorusu " Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in mart ayında vizyona giren filminin ismi nedir?" oldu. İşte Hadi ipucu sorusu yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU CEVABI 20 EKİM
Hadi yarışması tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde:
"Hadi bu akşam Tv+ Film Gecesi'yle 20:30’da!
Ödülümüz Tv+'ın katkılarıyla ve 30.000TL
Hadiciler ipucumuz da Tv+'tan geliyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir filmlerini hepimiz biliyoruzdur. Çoğunlukla dizi ve filmlerinde beraber rol alıyorlar. Peki Mart ayında vizyona giren son filmlerinin ismini biliyor muyuz? " denildi.
Hadi ipucu sorusu yanıtı: Ailecek Şaşkınız
Ailecek Şaşkınız Film Konusu
Yönetimini babasından devraldığı şirketin genel müdürlüğünü yapan Ferhat (Ahmet Kural) ile çocukluk arkadaşı, aynı zamanda şirketin finans direktörü Gökhan'ın (Murat Cemcir) başlarına gelen eğlenceli olaylar filmde konu ediliyor.
Yönetmen: Selçuk Aydemir
Senaryo: Selçuk Aydemir
Yapımcı: Murat Cemcir, Necati Kocabay
Favori: 140 kullanıcının favori filmi
Filmi İzleyenler: 431 kullanıcı Ailecek Şaşkınız filmini izledi
Selçuk Aydemir
Oyuncular
Ahmet Kural GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Murat Cemcir
Saadet Işıl Aksoy
Cengiz Bozkurt
Günay Karacaoğlu
Bihter Dinçel
Çağlar Ertuğrul
Mustafa Alabora