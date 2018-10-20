Hadi ipucu sorusu belli oldu. 20 Ekim 2018 akşam 20.30'da yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi ipucu sorusu yayınlandı. İpucu sorusu " Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in mart ayında vizyona giren filminin ismi nedir?" oldu. İşte Hadi ipucu sorusu yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI 20 EKİM

Hadi yarışması tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde:

"Hadi bu akşam Tv+ Film Gecesi'yle 20:30’da!

Ödülümüz Tv+'ın katkılarıyla ve 30.000TL

Hadiciler ipucumuz da Tv+'tan geliyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir filmlerini hepimiz biliyoruzdur. Çoğunlukla dizi ve filmlerinde beraber rol alıyorlar. Peki Mart ayında vizyona giren son filmlerinin ismini biliyor muyuz? " denildi.

Hadi ipucu sorusu yanıtı: Ailecek Şaşkınız

Ailecek Şaşkınız Film Konusu

Yönetimini babasından devraldığı şirketin genel müdürlüğünü yapan Ferhat (Ahmet Kural) ile çocukluk arkadaşı, aynı zamanda şirketin finans direktörü Gökhan'ın (Murat Cemcir) başlarına gelen eğlenceli olaylar filmde konu ediliyor.

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Senaryo: Selçuk Aydemir

Yapımcı: Murat Cemcir, Necati Kocabay

Favori: 140 kullanıcının favori filmi

Filmi İzleyenler: 431 kullanıcı Ailecek Şaşkınız filmini izledi

Selçuk Aydemir

Oyuncular

Ahmet Kural

Murat Cemcir

Saadet Işıl Aksoy

Cengiz Bozkurt

Günay Karacaoğlu

Bihter Dinçel

Çağlar Ertuğrul

Mustafa Alabora





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