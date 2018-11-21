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Hadi ipucu sorusu 21 Kasım: Yeşilay’ın “Bi liran var mı?” kampanyası hangi bağımlılık türleriyle mücadele ediyor? Hadi ipucu cevabı

"Hadi ipucu" sorusu bugün 12.30'da başlayacak yarışma için, Yeşilay’ın “Bi liran var mı?” kampanyası işaret edildi. Peki "Hadi ipucu" sorusu Yeşilay’ın “Bi liran var mı?” kampanyası hangi bağımlılık türleriyle mücadele ediyor? İşte Yeşilay’ın “Bi liran var mı?” kampanyasına dair detaylar ve 21 Kasım Hadi ipucu sorusu cevabı

21.11.2018 - 10:26 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve “Bi liran var mı?” kampanyası işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 12.30'daki Hadi için Yeşilay’ın “Bi liran var mı?” kampanyası hangi bağımlılık türleriyle mücadele ediyor?

HADİ İPUCU: YEŞİLAY’IN “Bİ LİRAN VAR MI?” KAMPANYASI HANGİ BAĞIMLILIK TÜRLERİYLE MÜCADELE EDİYOR?

Son yıllarda sokaklarda oldukça sık rastlanan uyuşturucu bağımlıları toplumu derin bir üzüntüye iterken, bu alanda 97 yıldır mücadele eden Yeşilay, “Bi’ liran var mı” isimli bir bağış kampanyası başlattı. Para vererek farkında olmadan kişilerin bağımlık yapıcı maddeye ulaşmasını kolaylaştıran vatandaşlara "Bağımlılığa değil, bağımlılıkla mücadeleye destek olun" çağrısında bulunan Yeşilay, kampanyadan elde edilecek bağışlar ile Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ni Türkiye’de yaygınlaştıracak.

Türkiye’nin en önemli sağlık sorunları haline dönüşen uyuşturucu bağımlılığı, sokaklara yansıyan görüntülerin artması toplumda derin bir üzüntüye neden oluyor. 97 yıldır bu alanda mücadele eden Yeşilay, bu mücadelede halkın desteğini yanında hissetmek amacıyla “Bi’ liran var mı” isimli bir bağış kampanyası başlattı. Para vererek farkında olmadan kişilerin bağımlık yapıcı maddeye ulaşmasını kolaylaştıran vatandaşlara “Bağımlılığa değil, bağımlılıkla mücadeleye destek olun” çağrısında bulunan Yeşilay, kampanyadan elde edilecek bağışlar ile şu an sadece İstanbul ve Şanlıurfa’da bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini (YEDAM) yerel yönetimlerin de işbirliği ile Türkiye’de yaygınlaştıracak. Bağımlılığın çok yönlü ve herkesin elini taşın altına koyması ve topyekûn mücadele edilmesi gereken bir sorun haline geldiğini vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bu mücadelede Türk halkını da yanlarında hissetmek istediklerini belirtti.

Yeşilay’ın toplumu ve gençliği bağımlılıklardan korumak amacıyla önleme, koruma, bilgilendirme ve rehabilitasyon çalışması yapan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bağımlılıklar dokunmadan önce insana dokunmayı, bağımlılara el uzatmayı, onlara hayatın renklerini kazandırmayı misyon edindiklerini bildirdi. Bu zorlu yoldaki gücü farkındalığı ve duyarlılığı yüksek olan halktan ve gönüllülerinden aldıklarını belirten Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Bağımlılığa karşı verdiğimiz mücadelede kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyuyor ve tüm vatandaşlarımızda bu mücadelenin bir parçası olması için istek uyandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Sokaklarda madde bağımlılarına verilen her lirayla farkında olmadan, onların madde alımının kolaylaştırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bu şekilde amacına ulaşmayan paraların, kampanya sayesinde daha değerli bir amaç uğruna kullanılmasını sağlayacaklarını söyledi. Yerel yönetimlerin de işbirliği ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek hizmeti veren, bağımlılara hayatın renklerini tekrar kazandıran YEDAM’ları, başta büyük kentler olmak üzere, bütün yurda yayacaklarını kaydeden Prof. Mücahit Öztürk, “97 yıldır çocukları bağımlılıklardan uzak tutmak için mücadele ediyoruz. Bunu ancak birlikte başarabiliriz. Vatandaşlarımızın kampanyamıza katılarak, bağımlılığa değil, bağımlılıkla mücadeleye destek olmalarını, bağışlarıyla umut olmalarını istiyoruz” dedi.

Kampanyaya nasıl katılım sağlanacak? “Bi’ liran var mı?” Kampanyası kapsamında, bağışçılar biliranvarmi.com sitesi üzerinden istenilen miktarda bağış yapabiliyor. Bunun yanı sıra 1 ya da Yeşilay yazıp, 2423’e SMS göndererek de Yeşilay’a bağışta bulunulabiliyor.

600’den fazla bağımlı tedavi sürecine alındı YEDAM’larda bugüne kadar, danışma hattında 18 binden fazla arama ile bağımlıların ve ailelerin bilgilenmesi sağlandı. 600’den fazla bağımlı başvurusuyla birlikte tedavi sürecine alındı. Başvuruların yüzde 90’ından fazlası madde bağımlılığı sebebiyle olurken, başvuruların, yüzde 70’ inin yaş Aralığının 20-29 olması, bağımlılık tedavisinin gençlerin hayata yeniden tutunması için gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. YEDAM’da tedavi sürecine ailelerin de katılması, başarı oranını kat kat artırıyor.

YEDAM İLE NE DEĞİŞİYOR?

• Bağımlılık ve kullanılan maddelerin etkileri hakkında bilgilendirme yapılıyor.
• Kişinin bağımlı olduğu maddeyi bırakması konusunda yöntemler öğretiliyor ve onu bağımlılığa iten nedenler çözülüyor.
• Bireyin yaşadığı ruhsal sorunlar varsa, hastayla birlikte çözüm geliştiriliyor.
• Aile ve çevre ilişkilerini düzenleme konusunda bağımlı bireye yardımcı olunuyor.
• Bağımlı bireyin tedavi süreçleri takip ediliyor.
• Daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla bireye sosyal destek veriliyor.
• Ayrıca bağımlının aile ve yakınlarına bu durum ile nasıl başa çıkabilecekleri konusunda yardımcı olunuyor.

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