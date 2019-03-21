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21 Mart Hadi ipucu sorusunda "League of Legends" oyunundaki "Günahkar Kılıç"ın gerçek adı ne? diye soruldu. Hadi'de bu akşam önce saat 19.30 Gamer yarışması düzenlenecek. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU - 21 MART
hadi gamer bugün 19.30'da!
Bugünkü ipucumuz "League of Legends" oyunundaki hırsıyla dikkat toplayan, atik bir kılıç uzmanı karakterden geliyor. Bir lonia savaş okulunun, efsanevi rüzgar tekniğini öğrenebilen tek ve en eski öğrencisinden bahsediyoruz. Ionia büyüğünün asıl katilini bulabilmek için Runeterra'yı dolaşarak fırtınalı bir yaşam süren bu karakterin takma adı "Günahkar Kılıç" desek?
HADİ İPUCU CEVABI: YASUO
LEAGUE OF LEGENDS NEDİR?
League of Legends (kısaca LoL, Türkçe anlamı: Efsaneler Ligi),Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. 27 Ekim 2009 tarihinde piyasaya çıkmıştır. Oyun Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır. Oyunun baş tasarımcısı, Defense of the Ancients (DotA) haritasını tasarlayan Steve Feak'dir.
League of Legends Defense of the Ancients örnek alınarak geliştirilmiştir. DotA modundan farklı olarak oyunda "Rünler" sistemi vardır. Oyunda yeteneklere getirilen bir değişiklik DotA'dan farklı olarak kullanılan şampiyonların yeteneklerine, alınan eşyaların katkılarını eklemesidir. Yani edinilen her eşya, sahip olunan yeteneklerin etkilerini artırmaktadır. Bazı yetenekler, edinilen eşyalardan %50-%60 olarak etkilenirken, bazı yetenekler ise eşyanın direkt olarak katkısını alabilmektedir.
MOBA türü strateji oyunudur. Takım çalışmasına dayanır ve rakibin alanını istila etmeye yöneliktir.
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