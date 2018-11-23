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Hadi ipucu sorusu 23 Kasım: Dünyanın, cep telefonunda oynanan ilk oyunu hangi ünlü oyunun benzeridir? Hadi ipucu cevabı

Hadi ipucu sorusu bugün saat 20.30'da canlı yapılacak olan 20 bin lira ödüllü Hadi yarışması için yayınlandı. İpucu olarak da dünyanın, cep telefonunda oynanan ilk oyunu hangi ünlü oyun işaret edildi. Peki dünyanın, cep telefonunda oynanan ilk oyunu hangi ünlü oyunun benzeridir? 23 Kasım Hadi ipucu sorusu cevabı

23.11.2018 - 16:38 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve dünyanın, cep telefonunda oynanan ilk oyunu hangi ünlü oyun işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. İşte Hadi ipucu sorusu için dünyanın, cep telefonunda oynanan ilk oyunu hangi ünlü oyunun benzeridir?

HADİ İPUCU: DÜNYANIN, CEP TELEFONUNDA OYNANAN İLK OYUNU HANGİ ÜNLÜ OYUNUN BENZERİDİR?

Dünyanın, cep telefonunda oynanan ilk oyunu Tetris oyununun benzeridir.

TETRİS OYUNU NEDİR?

Tetris, ilk olarak Haziran 1985'de Rus bilgisayar mühendisi Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan, 6 Haziran 1984 tarihinde yayınlanmış bir bulmaca oyunudur. Bilgisayar ortamında oynandığı gibi, asıl olarak bu oyuna yönelik çıkan oyun aletlerinde de popüler olmuştur. Özellikle 1990'larda oldukça popüler olmuştur. Pajitnov, oyunun ismini nümerik önek Tetra ile sevdiği spor olan tenisin birleşmesinden türetmiştir. Rekorlar kitabının verilerine göre tüm zamanların en çok oynanan 6. oyunudur.

Tetris'in birçok oyun konsolu için; örneğin Nintendo tarafından Tetris (Game Boy), Atari tarafından Tetris (Atari), Sega tarafından Puyo Puyo Tetris gibi yayınlanmış versiyonları mevcuttur.

Tetris oyununun amacı, iki boyutlu olan oyun alanına yukarıdan düşen blokların denetimli bir şekilde düşmesini sağlayarak, arada hiç boşluk olmayacak şekilde yatay sıralar oluşturmaktır. Bloklar saat yönünde (veya bazı türlerinde saat yönünün tersine) döndürülerek ve yatay eksende sağa-sola hareket ettirilerek kontrol edilebilir. Her blok dört parçadan oluşmaktadır ve benzedikleri harflere göre adlandırılırlar. Bu harfler I, J, L, O, S, T ve Z'dir.

 

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