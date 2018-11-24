Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 24 Kasım saat 20.30'da yapılacak yarışma öncesi Hadi'nin Instagram hesabından Hadi ipucu sorusu paylaşıldı. Film gecesine özel soruda Hadi yarışmacıları Kukla Filmi'ne yönlendirdi. İşte Hadi ipucusu 24 Kasım saat 20.30 yarışması için paylaşılan soru ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 24 KASIM

Hadi ipucu sorusu Instagram üzerinden paylaşıldı. İşte merak edilen soru ve cevabı:

Kukla filminin başrol oyuncularını ne kadar tanıyorsun? Hadi Film Gecesi için ipucu hem esprili hem duygu yüklü hikayesiyle Kukla filminden geliyor

HADİ İPUCU CEVABI:

MEL GIBSON VE JODIE FOSTER

Ödüllü oyuncu Jodie Foster'ın yönetip oynadığı Kukla Filmi'nde başrolü Oscarlı oyuncu Mel Gibson ile paylaştı The Beaver yani Kukla, yaşadığı sıkıntı dolu günlerden sonra hayatını ve ailesini yeniden keşfe çıkan bir adamın hem esprili hem de duygu yüklü hikayesini anlatıyor...



Walter Black (Mel Gibson), bir zamanlar başarılı bir işadamı ve iyi bir aile babası iken, şimdilerde ciddi anlamda depresyonla boğuşan biri...Eski mutlu günlerine kavuşmak için her yolu deneyen Black, sonunda el kuklası şeklindeki bir oyuncak kunduz sayesinde insanlarla iletişim kurmaya başlar. Bir anda başarısını yeniden elde ediyor ve hayata yeniden gülüyor gibi olur ama bu kukla hayatını mı kurtaracaktır yoksa onu daha büyük bir bunalıma mı itecektir...

MEL GIBSON KİMDİR?

Mel Columcille Gerard Gibson yani Mel Gibson 3 Ocak 1956'da New York'ta dünyaya geldi. Avustralya asıllı Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcıdır.

Rol aldığı yapımlar arasında en çok bilinenler, Mad Max film serisi, Cehennem Silahı serisi, hem rol aldığı ve yönettiği Oscar ve Altın Küre ödüllü Cesur yürek filmidir. Ayrıca 2004 yılında yönettiği Tutku - İsa Mesih'in Çilesi adlı yapım da oldukça ses getirmiştir.

JODIE FOSTER KİMDİR?

Jodie Foster, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı. Asıl adı Alicia Christian Foster. 3 yaşındayken oyunculukla tanıştı. Robert De Niro ile oynadığı Taksi Şoförü ve Anthony Hopkins ile başrolünü paylaştığı Kuzuların Sessizliği filmleriyle tanınır. Kukla Filmi'nde Mel Gibson ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu 1962 yılında dünyaya geldi.

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