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Hadi ipucu sorusu 25 Kasım: Tesla ile uzaya gönderilen mesajı, milyarlarca yıl bozulmadan koruyabilen depolama cihazının adı nedir? Hadi ipucu cevabı

Hadi ipucu sorusu bugün saat 20.30'da canlı yapılacak olan 30 bin lira ödüllü Kopilot Özel Yarışması öncesi yayınlandı. Hadi yarışması için ipucu olarak Tesla ile uzaya gönderilen mesajı, milyarlarca yıl bozulmadan koruyabilen depolama cihaz işaret edildi. Peki Tesla ile uzaya gönderilen mesajı, milyarlarca yıl bozulmadan koruyabilen depolama cihazının adı nedir? İşte 25 Kasım Hadi ipucu sorusu cevabı

25.11.2018 - 18:34 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı Tesla ile uzaya gönderilen mesajı, milyarlarca yıl bozulmadan koruyabilen depolama cihaz işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşam ise Hadi'de olan 30 bin lira ödüllü Kopilot Özel Yarışması yapılacak. İşte Hadi ipucu sorusu için Tesla ile uzaya gönderilen mesajı, milyarlarca yıl bozulmadan koruyabilen depolama cihazının adı nedir?

HADİ İPUCU: TESLA İLE UZAYA GÖNDERİLEN MESAJI, MİLYARLARCA YIL BOZULMADAN KORUYABİLEN DEPOLAMA CİHAZININ ADI NEDİR?

Hadi bu akşam Kopilot Özel Yarışması’yla 20.30’da!
Ödül 30.000 TL
Kısa zaman önce Elon Musk’ın kırmızı spor bir otomobili uzaya gönderişini hepimiz heyecanla izledik. Bugünkü ipucumuz bu önemli olaydan geliyor. Tesla’nın içinde uzaya bir de gizli bir mesaj gönderildi. Bu mesajı içinde barındıran ve milyarlarca yıl bozulmadan kendini koruyabilen bu depolama cihazının adını biliyor musunuz?

Tesla ile uzaya gönderilen mesajı, milyarlarca yıl bozulmadan koruyabilen depolama cihazının adı Arch'tır.

ARCH NEDİR?

Musk'ın, Mars'a gönderdiği Tesla Roadster'la birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıktı. Arch ismini taşıyan bu cihaz oldukça kıymetli bilgileri barındırıyor. Bu ilginç cisim bir depolama cihazı. Yaklaşık bir madeni para boyutunda olan Arch Southampton Üniversitesi'nde görev yapan İngiliz bilim insanları tarafından geliştirildi. Arch, bünyesinde bir kütüphane barındırıyor. Uzmanlar Arch'ın milyarlarca yıl bozulmadan kendisini uzayda koruyabileceğini belirtiyor. 'The Solar Library' (Güneş Kütüphanesi) ismi verilen bu kütüphanenin en ilginç yanı ise ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov'un klasik Vakıf üçlemesine de ev sahipliği yapması.

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