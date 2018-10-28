Hadi ipucu sorusu belli oldu. Akşam saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışmasının ipucu sorusu "Doha şehri hangi ülkenin başkentidir?" oldu. İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı.

HADİ İPUCU SORUSU 28 EKİM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bu akşam 20:30'da.

"Ödül 30.000 TL

Pazar kahvaltıları rahat rahat yapıldıysa günün ipucu gelsin o zaman. Doha şehrini duymuş muydunuz? Basra Körfezi kıyısında bulunuyor. Peki hangi ülkenin başkenti olduğunu biliyor muyuz?" oldu.

Hadi ipucu sorusu yanıtı: Katar

Doha, Katar'ın başkenti ve en büyük şehridir. Şehir, ülkenin doğusunda Basra Körfezi kıyısında yer almaktadır. Doha'nın nüfusu 2015 yılı itibarı ile 956,460 olup ülke nüfusunun %40'ı şehir ve banliyölerinde yaşamaktadır ve aynı zamanda ülkenin ekonomik merkezidir. Doha, Katar'ın yedi belediyesinden biridir.

Haziran ayı ile başlayan ve 38-48 dereceye varan sıcaklık ekim ayı ile birlikte 25-30 derece olan en düşük ısıya ulaşmaktadır. Ziyaret için en uygun zaman ideal sıcaklıkta bulunan ocak ve şubat aylarıdır. Monarşiyle yönetilen ülkede 2000'li yıllardan itibaren başlayan ve halen devam eden yoğun bir inşaat çalışması vardır. Nüfusun büyük çoğunluğunu halen devam etmekte olan inşaat sektöründe çalışan yabancı uyruklu işçiler oluşturur. Şehrin büyük bir ticaret ve alışveriş merkezine dönüştürülüp Orta Doğu'da Dubai ile yarışır bir şehir olması planlanmaktadır. Yapımı halen devam eden yeni Doha Uluslararası Havaalanı Projesi (NDIA) de buna en iyi örnektir. Proje, tamamlandığında bölgenin en büyük havaalanı olarak Orta Doğu'nun yeni aktarma ve bakım merkezi olması beklenmektedir. 2006 yılında 15. Asya Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştır. Aga Khan ödülüne layık görülen Katar Ulusal Müzesi bu kenttedir.

Doha'da 2004 yılından bu yana yeni karayollarının açılması, 2014 yılında da Hamad Uluslararası Havalimanı'nın açılması ve halihazırda 85 km'lik bir metro sisteminin inşaatı da dahil olmak üzere ulaşım ağında büyük bir yatırım gerçekleştirilmektedir. Metro sisteminin ilk aşamasının 2019 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

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