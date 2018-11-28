Hadi ipucu sorusu az önce paylaşıldı. 28 Kasım saat 12.30'da yapılacak yarışma öncesi gözler Hadi ipucu sorusuna çevrildi. Yarışmacılara ipucu sorusu olarak "Kedilerin kış aylarında korunması için yapılan barınakların adı nedir?" sorusu yöneltildi. Hadi ipucu soru yarışma öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSUNUN YANITI

İşte Instagram'dan paylaşılan Hadi ipucu sorusu:

Sevgili hadiciler havalar soğudu. Biz sıcacık evlerimizde otururken sokaktaki dostlarımızı unutmuyoruz değil mi? Bugünkü ipucumuz sokakta yaşayan tüylü dostlarımızı soğuktan ve yağmurdan korumak için yaptığımız barınaklardan geliyor. Kedilerin kış aylarında soğuktan korunabilmesi için çeşitli malzemelerden yapılmış barınaklara ne ad verilir?

CEVAP: KEDİ EVİ

Hadi saat 12.30'da yapılacak yarışmanın ödülü ise 20 bin lira olarak Hadi'nin Insgram hsabından paylaşıldı.

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