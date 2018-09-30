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Hadi ipucu sorusu 30 Eylül: Ghost Hayalet Müzikali nedir? PAYCELL Hadi ipucu sorusu yanıtı

Hadi ipucu sorusu 30 Eylül saat 20.30'da yapılacak yarışma öncesi Paycell kampanyalar hesabından paylaşıldı. Peki; ipucu olarak gösterilen Ghost Hayalet Müzikali nedir? İşte, Hadi ipucu sorusu ve Ghost Hayalet Müzikali ile ilgili detaylar...

30.09.2018 - 17:22 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu 30 saat 20.30'daki yarışma öncesi alışılmışın aksine Hadi'nin Instagram hesabından değil, Paycell'in kampanyalar sayfasından paylaşıldı. Paylaşımda, Ghost Hayalet Müzikali işaret edildi. Peki; Ghost Hayalet Müzikali nedir? İşte, Hadi ipucu sorusu ve Ghost Hayalet Müzikali ile ilgili detaylar...

HADİ İPUCU SORUSU 30 EYLÜL

Hadi'nin 30 Eylül saat 20.30'daki yarışması öncesi, Hadi takipçileri Instagram'da ipucu sorusunun yayımlanmasına odaklandı. Ancak Hadi'nin ipucu sorusu Instgaram hesabından paylaşılmadı. Hadi 30 Eylül ipucu sorusu Paycell'den paylaşıldı. Soruda Ghost Hayalet Müzikali işaret edildi. Peki; Ghost Hayalet Müzikali nedir? İşte cevabı...

GHOST HAYALET MÜZİKALİ NEDİR?

1990 yapımı Jerry Zucker filmi Ghost (Hayalet), New York’lu genç çift Sam ve Molly’nin bir gece Sam’in bıçaklanarak öldürülmesi sonucu başlayan gizemli hikayesini anlatıyor. Başrollerinde Patrick Swayze, Demi Moore ve Whoopi Goldberg’in yer aldığı Ghost vizyona girdiği sene en yüksek gişe hasılatı yapan film oldu. En İyi Film dahil olmak üzere 5 dalda aday gösterildiği 63. Akademi Ödülleri’nde film, Whoopi Goldberg’e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandırırken filmin senaristi Bruce Joel Robin’e de En İyi Orijinal Senaryo ödülünü getirmiştir. BAFTA ve Altın Küre gibi ödül törenlerinden de eli boş dönmeyen film, sinema tarihinde kendisine önemli bir yer edinmeyi başardı.

2011 yılında Manchester Opera House’da prömiyerini yapan Ghost Müzikali, yönetmen koltuğunda Tony ödüllü Matthew Warchus, başrollerinde Richard Fleeshman ve Caissie Levy ile perdelerini açtı. 1990 yapımı filmin senaristi Bruce Joel Robin’in metni, Dave Stewart ve Glen Ballard’ın da müziği ve şarkı sözleriyle Ghost Müzikali, aynı yılın Temmuz ayında Londra West End’de Piccadilly Tiyatrosu’nda perdelerini açtı. Görsel efektleriyle eleştirmenlerden övgü toplamayı başaran prodüksiyon 2012’de Broadway’de sergilendi.

Unchained Melody gibi unutulmaz film müziklerini dirilttiği gibi yeni şarkılara da imza atan prodüksiyon bu unutulmaz aşk hikayesini sahneye taşıyor. 2017 yılında yeniden Bill Kenwright yapımcılığında perdelerini açan müzikal, geniş çaplı bir Birleşik Krallık turu sonrasında uluslararası turnesiyle İstanbul’a uğruyor. Bugüne kadar üç Tony ödülüne aday gösterilen ve birçok ödül sahibi olan müzikal, unutulmaz filmin romantik atmosferini muhafaza ederken şiirsel oyunculuklar ve görkemli sahne performansıyla hikayeye yeni bir soluk kazandırıyor.

19 EKİM - 14 KASIM ARASINDA ZORLU'DA

Hollywood tarihinin kuşkusuz en sevilen aşk hikayelerinden biri olan Ghost’un (Hayalet) sahne versiyonu Ghost the Musical, 19 Ekim – 4 Kasım 2018 tarihleri arasında 21 performans için Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!

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