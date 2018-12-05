Hadi ipucu sorusu belli oldu. 5 Aralık saat 12.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünki Hadi ipucu sorusu, "İsfahan, Tebriz ve Şiraz hangi ülkede yer alan şehirlerdir?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI 5 ARALIK

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün 12.30’da!

"Bugünkü ipucumuz bir komşumuzdan geliyor. İsfahan, Tebriz ve Şiraz hangi ülkede yer alan şehirlerdir?" denildi.

HADİ İPUCU CEVABI: İRAN

İRAN

İran, resmî adı İran İslam Cumhuriyeti. Cumhuri-ye İslâmi-ye İran, Güneybatı Asya'da ülke. Güneyde Basra Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan ile kara sınırına sahiptir. Başkenti Tahran'dır. Resmî dili Farsçadır. Anayasasının 12. maddesine göre ülkenin resmî dini İslam resmî mezhebi İsnâaşeriyye Şiiliği'dir.

İran, MÖ 4000'lere dayanan tarihi ve var olan yerleşmeleriyle dünyadaki en eski sürekli uygarlıklardan birine ev sahipliği yapmaktadır. Tarih boyunca İran Avrasya'daki merkezî konumu nedeniyle jeostratejik öneme sahip olmuştur ve bir bölgesel güçtür.

İran BM, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve OPEC üyesidir. İran siyasal sistemi 1979'da kabul edilen anayasaya göre oluşturulan birkaç karmaşık yönetim yapısına göre işlemektedir. En yüksek devlet makamı şimdiki Ayetullah Ali Hamaney'in üstlendiği İran dinî liderliğidir (Velayet-i Fakih).

İran, uluslararası enerji güvenliği ve dünya ekonomisinde geniş petrol ve doğal gaz kaynakları sonucu önemli bir konuma sahiptir.

Ekonomi

İran'ın ekonomisini tarım, turizm, alışveriş Doğal gaz ve petrol ihracatı oluşturmaktadır.

Kültür

İran'ın kültürü İslâm dini ve geleneksel Türk, Fars ve Arap kültürü etrafında biçimlenmiştir. Buna karşın, İran'ın çeşitlilikler içinde yüksek bir kozmopolit toplum ve canlı bir kültüre sahiptir. İslâm etkisi Türk, Fars ve Arap kültürünün müzik, giyim, mutfak ve yaşam tarzında görülebilmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ