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Hadi ipucu sorusu bu akşam için açıklandı. 6 Aralık saat 20.30'da canlı olarak yapılacak olan Hadi öncesi yarışmacılar Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bu akşamki Hadi ipucu sorusu "Kameranın atası kabul edilen 'İğne Deliği Kamera'nın diğer adı nedir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşam Hadi'de büyük ödül 30 bin lira olarak duyuruldu. İşte 6 Aralık Hadi ipucu sorusu cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU - 20.30
"Hadi bu akşam SUPERCAM'in katkılarıyla 20.30'da!
Ödül SUPERCAM'den 30.000 TL
Like mıknatısı bir selfie'nin, bıkmadan tekrar tekrar izlediğimiz filmlerin ve evde yokken hissettiğimiz güvenin baş aktörü o! Bugünkü ipucumuz da kamerayla alakalı. Bir kutuya açılan delikle dışarıdaki görüntünün içeriye ters olarak yansıtıldığı "kameranın atası" kabul edilen aletin adını bilen var mı? İşinizi biraz daha kolaylaştırmak için “İğne Deliği Kamera” nın diğer adı desek?"
HADİ İPUCU CEVABI: PİNHOLE ya da CAMERA OBSCURA (KARANLIK ODA)
İĞNE DELİĞİ KAMERA NEDİR?
İğne deliği kamera lenssiz bir kamera türüdür. Bir yanında küçük bir delik olan ışık geçirmez bir kutu ile donanmıştır. Manzaradan gelen ışık bu kutunun üzerindeki delikten geçerek kutunun karşı tarafına ters çevrilmiş bir görüntü yansıtır. Parlak ışığa maruz kalan insan gözü ve küçük diyafram açıklıklı fotoğraf makineleri de benzer davranış sergiler.
Belirli bir noktaya kadar, delik küçüldükçe görüntü keskinleşir ama yansıyan resim matlaşır. İdeal diyafram açıklığı, yansıyan resimle arasındaki mesafenin 1/100'ü kadar ya da daha küçük olmalıdır.
İğne deliği kamera uzun süre ışığa maruz bırakılmak zorunda olduğu için, obtüratör (ışığın deliğe ulaşmasını önleyecek herhangi bir malzeme) elle kontrol edilebilir. Ortalama ışığa maruz bırakma süresi 5 saniye ile birkaç saat arasında değişebilir.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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