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Hadi ipucu sorusu 6 Ekim: Vejeteryanların tercih ettiği soya sütünden yapılan besin nedir? İşte hadi yanıtı

Hadi ipucu sorusu yayınlandı! Bu akşam 20.30'da canlı yayın ile gerçekleştirilecek Hadi yarışmasının ipucu sorusu "Soya sütünden yapılan vejeteryanların tercih ettiği besin nedir?" oldu. Yarışmacılar bu sorunun yanıtı ile yarışmada bir adım öne geçecekler. İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

06.10.2018 - 16:06 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Hadi yarışmasında büyük ödül 4.000 TL. Yarışmacılar merakla ipucu sorusunun yayınlanmasını bekliyordu. Hadi 6 Ekim ipucu sorusu, "Soya sütünden yapılan vejeteryanların tercih ettiği besin nedir?" oldu. İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

HADİ İNSTAGRAM ÜZERİNDEN YAYINLADI

Hadi resmi intagram sayfası üzerinden ipucuyu yayuınladı. İpucuda "Hadi bugün 20:30'da!
Bugünkü ipucumuz dünyanın, bitkisel protein açısından en zengin gıdalarından birinden geliyor. Soya sütünden yapılan bir besin ve vejeteryanlar daha çok tercih ediyorlar. Fotoğrafını verdiğimiz gıdanın adı nedir?" denildi.

Soya sütünden yapılan vejeteryanların tercih ettiği besin nedir?

Hadi ipucu sorusunun yanıtı: Tofu

TOFU NEDİR?

Tofu (Çince: 豆腐, pinyin: dòufǔ, Japonca: 豆腐, Romaji: Tōfu), Japonya, Tayland ve Çin'de yenilen soya ile yapılan tipik Uzak Doğu yemeğidir.

Anlam olarak Japonca soya, ve pıhtı karakterlerinden türemiş bir kelimedir. Haşlanmış soya fasulyesinden elde edilen ve asit ya da tuzlu bileşiklerle kestirilerek elde edilen soya peyniridir. Sade ve nötr lezzeti ile hem tatlı hem de tuzlu olarak çorbadan tatlıya, yemekten kızartmaya kadar birçok farklı alanda kullanılabilen bir üründür. Yemeklerin içine eklenebileceği gibi sadece tofudan da yemekler yapılabilir. Örneğin Japonya'da tofuya soya sosu ve taze soğan katılarak yenir. İçeriğinde bulunan yoğun miktarda kalsiyum ve proteinin yanında sıfıra yakın yağ oranıyla her yaştan insanın tüketimine uygun besleyici bir besin maddesi olma özelliği taşımaktadır. Bunun yanı sıra zengin bir demir ve B vitamini kaynağıdır.Özellikle vegan beslenme tarzını benimsemiş kişilerin protein ihtiyaçlarını karşılamak açısından son derece özel bir yeri vardır. Yapısal özellikleri bakımından farklı tür ve çeşitleri mevcuttur.Besin olarak tüketecekseniz bu vejeteryanlığa başlangıç olabilir.

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