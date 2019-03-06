Hadi Dergilik ipucu 6 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu olarak; 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası nerede düzenlenmiştir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 6 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 6 MART CEVABI: ÇİN (HANGZOU)

14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye Milli Takımı, kadınlar 4x100 metre serbest finalinde 8. oldu.

Kadınlarda Selen Özbilen, İmge Roza Erdemli, Viktoria Zeynep Güneş ve Ekaterina Avramova'dan oluşan milli takım, 4x100 metre serbest elemelerinde 3.41.86'lık süresiyle 8. olarak finale çıktı. Türk yüzme tarihinde şampiyonanın kadınlar takım kategorisinde ilk kez finale çıkan milliler, 4x100 metre serbestte 3.41.25'lik derecesiyle büyükler Türkiye rekoru kırdı ve yarışı 8. olarak tamamladı.

Erkeklerde Hüseyin Emre Sakçı, İskender Baslakov, Yalım Acımış ve Kemal Arda Gürdal'ın yer aldığı milli takım, 4x100 metre serbest elemelerinde 3.12.26'lık derece elde ederek büyükler Türkiye rekoru kırsa da genel sıralamada 9. olarak finale kalamadı.

Erge Can Gezmiş ise 200 metre kelebekte 1.54.71'lik zamanıyla genel sıralamada 19. olarak finale çıkamasa da büyük yaş erkekler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.