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Hadi yarışması, canlı para yarışması Android'in Google Play, IOS'un AppStore uygulamasında bulunan Hadi uygulamasında canlı olarak gerçekleştirilmektedir. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 12.30'daki Hadi yarışması için ipucu "Cep telefonu fırlatma, eş taşıma ve hayali gitar çalma yarışmalarıyla ünlü ülke hangisidir?" şeklinde oldu. 7 Aralık Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde...
HADİ İPUCU SORUSU 7 ARALIK
Hadi bugün 12.30’da!
Bugün ipucumuz tuhaf adetleri, müzik grupları, harika eğitim sistemi ve hamamlarıyla bilinen bir Kuzey Avrupa ülkesinden! Cep telefonu fırlatma, eş taşıma ve hayali gitar çalma yarışmalarıyla ünlü ülke hangisidir?
HADİ İPUCU CEVABI: FİNLANDİYA
FİNLANDİYA'NIN DEĞİŞİK ADETLERİ
Finlandiya'nın değişik adetleri ile ünlü bir ülke olmasının cevabının biride bu sanırım Cep telefonu fırlatma ayrışması, Nyslott kentinde 8'incisi düzenlenen yarışmanın organizatörleri, Fin yarışmacı Tommi Huotari'nin telefonunu 89,62 metreye fırlatarak birinci olduğunu açıkladılar.
HAYALİ GİTAR ÇALMA YARIŞMASI
Finlandiya'daki hayali gitar çalma yarışması... Yarışmacılar, gitarsız gitar yarışmasında, şekilden şekile girdi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
EŞ TAŞIMA YARIŞMASIYLA ÜNLÜ ÜLKEDİR
Eş taşıma yarışının ne olduğu adından da büyük ölçüde anlaşılabilir. Erkeklerin eşlerini kum, su ve çeşitli engellerin bulunduğu bir parkurdan sırtlarında taşıyarak yaptıkları bir yarıştır. Ödül ise taşınan eşin ağırlığınca biradır.
Bu spor -evet, gerçekten de spor olarak kabul ediliyor- Finlandiya kökenlidir ve tarihi efsanelerden etkilenerek bulunduğu düşünülmektedir. 19. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen bir efsaneye göre bir adam komşu köylerdeki erkeklerin eşlerini çalmaktadır. İkinci efsanede ise Rosvo-Ronkainen adlı bir suçlu askerlik yapabileceğini ispatlamak için ağır torbaların taşındığı bir yarışı kazanmıştır. Bu iki efsaneyi bir araya getirdiğinizde eş taşıma yarışını ortaya çıkaran fikrin nereden doğmuş olabileceği biraz netlik kazanır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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