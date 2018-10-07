Nüfusu inceleyen bilim dalı nedir? sorusu bugün saat 20.30'da başlayacak Hadi için soruluyor. Nüfusu inceleyen bilim dalı, Hadi ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'da başlayacak Hadi'de büyük ödül 20 bin lira olarak duyuruldu. Bu yüzden Hadi'ye katılımın da yüksek olması bekleniyor. İşte Hadi ipucu sorusu için, nüfusu inceleyen bilim dalı nedir?

HADİ İPUCU: NÜFUSU İNCELEYEN BİLİM DALI NEDİR?

Demografi, diğer adıyla nüfus bilimidir. Dünya'da veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Doğumlar, ölümler göçler ve yaşlanma ile ilgili çalışmalar bu bilim dalı tarafından yapılır.

TÜRKİYE DEMOGRAFİSİ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2017 sonuçlarına göre 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 80.810.525'dir. Bu sayının yüzde 50,2'si (40.535.135) erkeklerden, yüzde 49,8'si (40.275.390) kadınlardan oluşur. Türkiye nüfusunun en önemli özelliklerinden biri genç olmasıdır. 0-14 yaş grubu nüfus, toplam nüfusun yüzde 24,27'sini oluşturur. Ancak bu oran 1965'ten beri sürekli azalmakta ve Türkiye toplumu giderek yaşlanmaktadır. 0-14 yaş grubu 1965'te nüfusun yüzde 41,9'unu oluştururken 2014'te yüzde 24,27'sine karşılık gelmektedir.

Türkiye demografisinde görülen en önemli değişim ise kentleşme oranıdır. 1927 yılında nüfusun yüzde 75,8'i kırsal (10 binden az nüfuslu), yüzde 24,2'si kentsel alanlarda yaşarken, bugün bu oran tam tersine dönmüştür. 2011 yılı itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 23,2'si (17.338.563) kırsal alanda (belde ve köyler) yaşarken, yüzde 76,8'i (57.385.706) kentsel (il ve ilçe merkezleri) alanlarda yaşamaktadır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre 2016 yılı itibarıyla Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı;

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