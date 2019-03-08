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Hadi ipucu sorusu 50 bin lira ödüllü 8 Mart 20.30 yarışması için, saç diplerinin doğal renginde bırakılıp, uçlara doğru rengin yavaş yavaş açıldığı boyama işleminden geldi. sadece başka bankalara TL aktarımı yaparken kullanılan sistemden geldi. 8 Mart saat 20.30'daki Hadi ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraf ile birlikte "Saç diplerinin doğal renginde bırakılıp, uçlara doğru rengin yavaş yavaş açıldığı boyama işlemi nedir?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU - 8 MART
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Bugünkü ipucumuz genellikle kadın dergilerinde adına sıkça rastlanan ve saçlara uygulanan bir işlemden geliyor sevgili hadiciler. Genellikle açık renkle yapılan, saç uçlarındaki ışık oyunlarına verilen fransızca bir kelimeden bahsediyoruz. Türkçede gölge anlamına gelen bu terim son yıllarda çok popüler bir model olurken genellikle saç diplerinin doğal renginde bırakıldığı ve uçlara doğru rengin yavaş yavaş açıldığı bir boyama işlemidir. Bu terimin ismini hatırladınız mı hadiciler?
HADİ İPUCU CEVABI: OMBRE
OMBRE NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Ombre saçların, üst kısımları koyu renk tonlu olup saç uçlarına doğru inildiğinde açık renk tonları görülen bir saç rengidir. Fransızca'dan Türkçe'ye geçen Ombre kelimesi gölge anlamına geliyor.
Ünlü isimlerin kullandığı saç rengi giderek popüler ve trend oldu. Kadınlar arasında sıkça görülen ombre saç rengi artık erkekler arasında da yaygınlaşmaya başladı.
Gölgeler, röfleler ve ombreler aslında tüm ihamını saçın doğal hallerinden alır. Ombre, güneş ışığından yol yol açılmış, ton farklılıkları, ince kalın çizgiler ve açıklı koyulu yollar oluşan saçlardan esinlenerek ortaya çıkmıştır.
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