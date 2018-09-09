Hadi ipucu sorusu en uzun gece hangi tarihte oldu. Hadi yarışmacıları bu sorunun cevabını internette araştırmaya başladılar. Sizler için sorunun yanıtını hazırladık. İşte en uzun gecenin yaşanacağı tarih.

Hadi ipucu sorusu işte böyle yayınlandı:

"20.000₺ ödüllü Hadi 20:30’da. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır. Bunun sonucunda karşımıza çıkan tarihleri ve sonuçlarını nedense hep karıştırırız. O zaman biz size en uzun gece desek siz bize hangi tarihi verirsiniz?"

EN UZUN GECE HANGİ TARİHTE YAŞANIR?

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşar.

İSTANBUL 21 ARALIK 2017'DE NASIL YAŞADI?

Güneşin doğuşu: 08.27

Güneşin batışı: 17.40

Gece süresi: 14 saat 47 dakika

Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;

Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat

Gündüz süresi ise 10 saat yaşandı.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

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