Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bu akşam 20.30'da yayınlanacak yarışma için ipucu verildi. Hadi yarışmacıları şimdi ipucu sorusunun yanıtını arıyorlar. Bu hafta ipucuda ki ünlü isim ise Ayhan Sicimoğlu oldu. İşte Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Haftanın ilk iş gününün ipucu Ayhan Sicimoğlu’ndan geldi. Ayhan Sicimoğlu MFÖ ile İpucu Beşlisi’ni kurdu. Türkiye’nin ilk müzik klibi sayılan ‘Heyecanlı’ klibini yönetti. Hadi ipucu sorusuna göre: "Ayhan Sicimoğlu son dönemlerde televizyonda hangi tür programlarıyla ünlü biliyor muyuz?" denildi.

İşte yanıtı...

Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

Bloomberg HT ekranlarında keyifli bir serüvene çıkmaya ne dersiniz?

Türkiye ve dünyadan keyifli mekanlar ve ilginç konularla Ayhan Sicimoğlu Bloomberg HT'de.

Türk ve dünya mutfaklarından tatlar, tarihi ve kültürel zenginlikler, enfes müzikler. Kısacası hayatın tüm renkleri Ayhan Sicimoğlu'nun kendine özgü bakış açısıyla karşınızda.

Ayhan Sicimoğlu kimdir?

Ayhan Sinan Sicimoğlu, Türk müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı ve iş adamı. Özellikle çeşitli televizyon kanallarında hem yapımcılığını, hem sunuculuğunu üstlendiği gezi-kültür programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

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