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Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 20.30'daki Zor Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Sosyal Destek Hattı'nın numarası kaç?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Sosyal Destek Hattı'nın numarası kaç? 1 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 1 MAYIS
Zor hadi bu akşam 20.30'da!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Sosyal Destek Hattı'nı duydunuz mu sevgili hadiciler? Öncelikli olarak kadınlara, çocuklara, yaşlı ve engellilere karşı suçların önlenmesine ve onların yaşam standartlarının yükseltilmesine önem veren bu hizmet, ülkemizdeki tüm illerden gelen şikayet ve ihbarların değerlendirilmesini içeriyor. Bahsedilen Destek Hattı'nın numarasını kimler biliyor?
HADİ İPUCU CEVABI: ALO 183
SOSYAL DESTEK HATTI
Çağrı merkezi, ihmal, istismar ve şiddet vakaları veya töre ve 'namus cinayeti' gibi konularda hizmet veriyor. Merkezi bir vatandaş arayıp telefonu kapattıktan sonra bakanlık görevlileri onu tekrar arıyor. 24 saat içinde telefonunu açmazsa polise haber veriliyor. Arayanın bilgileri alındıktan sonra acil psikolojik desteğe ihtiyacı varsa, devreye uzman giriyor.
Kadına şiddet ve istismar durumlarında, mağdurun geçici koruma altına alınması, barınma imkânı sağlanması, geçici maddi yardım yapılması, çocuğu varsa kreş desteği, kimlik bilgilerinin gizlenmesi gibi koruyucu tedbir kararları alınıyor. Şiddet olaylarında eşinin evden uzaklaştırılması, silahı varsa kolluğa teslim etmesi vb. önleyici tedbir kararları da uygulanıyor.
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