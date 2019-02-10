HADİ İPUCU SORUSU 10 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 18.00'da

Ödül ise; 30.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: İGLO

Görüntü olarak oldukça bilinen bir yapı olan Eskimoların buzlardan evlerinin ismine, iglo adı verilmektedir. Bu evler, tamamen kardan yapılmaktadır. Ve iglolar kış mevsiminin çetin geçtiği ya da kar tabakasının kalın olduğu bölgelerde, belirli bir uğraş sonucunda yapılabilmekte ve hatta içerisinde konaklanabilmektedir.